MINVU RATIFICA DESALOJO PROGRAMADO DE DOS TOMAS EN PUNTA ARENAS: 120 FAMILIAS HABITAN EN EL LUGAR

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ratificó el desalojo programado de tomas “Las Etnias” y “Villa Lautaro” en Punta Arenas, región de Magallanes, afirmando que se realizarán antes de fin de año.

El seremi de Vivienda, José Guajardo, confirmó que se solicitará fuerza pública a la Delegación Presidencial de Magallanes para recuperar los terrenos, que son propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Guajardo reafirmó que el procedimiento de restitución administrativa y reubicación afectará a las cerca de 120 familias que residen actualmente en dichas tomas.

La autoridad precisó que la intervención se ejecutará de forma planificada, coordinada e intersectorial antes de que concluya el 2026.

Para materializar la medida, las carteras técnicas ya iniciaron la tramitación de los requerimientos legales obligatorios. “Vamos a disponer que ese terreno de Villa Las Etnias, que es del Serviu, sea liberado. Nosotros vamos a solicitar formalmente el desalojo a la Delegación Presidencial Regional, y eso se va a concretar en una etapa programada antes de fin de año”, explicó el seremi.

Recuperación de infraestructura de Salud y Educación

El enfoque prioritario fijado por el Minvu no solo apunta a regularizar la tenencia de la tierra, sino a mitigar y revertir los severos problemas de salubridad, seguridad pública e incivilidades que han denunciado los comités de vecinos del sector aledaño a las tomas.

Uno de los principales hitos de la planificación sería la recuperación del Centro de Salud Familiar Comunitario (Cecosf) Sandra Vargas, recinto de atención primaria que debió cerrar sus puertas y suspender sus funciones de manera definitiva a mediados del año 2024 debido a las complejas condiciones sanitarias del perímetro.

Asimismo, el plan de contingencia municipal y de vivienda busca otorgar garantías de seguridad permanentes al Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla.

“La planificación primero pasa porque nosotros necesitamos recuperar el Cecosf y el jardín infantil, esa es nuestra prioridad absoluta”, enfatizó Guajardo.

Finalmente, el seremi de la cartera detalló el destino definitivo que recibirán los paños inmobiliarios una vez recuperados con el auxilio de la fuerza pública.

​El terreno donde se emplaza la toma “Las Etnias” pasará de forma inmediata a custodia del Serviu para el desarrollo técnico de un proyecto habitacional DS-49 destinado a familias de los comités allegados históricos de la región, precisándose de manera taxativa que los programas de subsidio no contemplarán soluciones de vivienda ni un trato preferencial para quienes actualmente habitan bajo la condición de ocupación irregular en dicho predio.

Fuente: biobiochile.cl

