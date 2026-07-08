CONCURSO REGIONAL INVITA A ESTUDIANTES DE MAGALLANES A CREAR OBRAS MEDIANTE TÉCNICAS DE GRABADO

El proyecto Grabado On Tour y su concurso escolar dirigido a estudiantes de la Región de Magallanes fueron presentados en una nueva edición de Zona Puuy, programa conducido por Mika Puuy en Polar Comunicaciones. Las personas invitadas fueron Bárbara Valdés, profesora de Artes, y Alex García, artista visual.

La iniciativa busca difundir el grabado y entregar herramientas para que esta disciplina pueda ser trabajada en los establecimientos educacionales. Para ello, el proyecto contempla jornadas de formación para docentes, distribución de materiales y la elaboración de un manual que explica diferentes técnicas y procesos de impresión.

Durante la entrevista, Valdés y García explicaron que el grabado permite reproducir una imagen varias veces a partir de una matriz. Entre las técnicas presentadas se encuentran el trabajo en relieve y el grabado ecológico, que utiliza materiales reutilizados, como envases de tetrapack, para generar las hendiduras donde posteriormente se aplica la tinta.

El concurso está dirigido a estudiantes desde séptimo básico hasta cuarto medio de establecimientos educacionales de toda la Región de Magallanes. Las obras pueden desarrollarse de manera individual o en parejas, deben utilizar el grabado como técnica principal y abordar una temática libre, resguardando la originalidad del trabajo.

La recepción digital de las obras se mantendrá abierta hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, un jurado seleccionará 30 trabajos para una exposición y solicitará el envío físico de las impresiones escogidas. El primer lugar recibirá $150.000; el segundo, $100.000; y el tercero, $50.000, además de sus respectivos diplomas. También se contempla una mención honrosa y un reconocimiento para docentes que promuevan la participación de sus estudiantes.

Las bases, dimensiones, técnicas permitidas y mecanismo de envío están disponibles en la cuenta de Instagram de Grabado On Tour. En su edición anterior, el concurso recibió alrededor de 130 obras escolares, cifra que sus organizadores esperan superar durante esta nueva convocatoria.



