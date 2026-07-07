DELEGACIÓN PRESIDENCIAL Y ORGANISMOS TÉCNICOS SE UNEN EN JORNADA “INVIERNO SEGURO” PARA PREVENIR ACCIDENTES POR MONÓXIDO DE CARBONO Y CONGELAMIENTO DE CAÑERÍAS

​Con el objetivo de proteger a las familias de la región ante las severas condiciones climáticas de la temporada, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de su programa “Gobierno en Terreno”, lideró la charla informativa “Invierno Seguro”. El encuentro se centró de forma prioritaria en la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono y en la entrega de pautas para evitar la rotura y congelamiento de cañerías, dos de las emergencias más recurrentes y peligrosas del invierno patagónico.



La actividad convocó masivamente a dirigentes de Clubes de Adultos Mayores y Juntas de Vecinos de la zona, entendiendo que el liderazgo comunitario es la llave maestra para que el mensaje de prevención llegue de manera fluida y efectiva a cada rincón y hogar de la región.



La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, enfatizó el compromiso del Gobierno con la seguridad domiciliaria y el rol fundamental de los líderes vecinales: "La seguridad invernal no es un esfuerzo que el Estado pueda hacer en solitario; es una tarea que nos convoca a todos. Como Delegación nos preocupa profundamente el bienestar de nuestros vecinos, especialmente de los más vulnerables, como nuestros adultos mayores. Esta jornada con expertos de la SEC, Gasco, Aguas Magallanes y Bomberos busca entregar herramientas técnicas y prácticas para que la comunidad no reaccione ante la emergencia, sino que la prevenga. El compromiso de los dirigentes hoy es vital: ellos son el puente para replicar este conocimiento y salvar vidas en sus barrios".



Durante el diálogo, los organismos técnicos expusieron de forma didáctica las principales alertas y medidas de mitigación en el hogar. En representación de las instituciones





fiscalizadoras, Fernanda Garrido Ortiz, Directora Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), destacó el giro comunitario que ha dado el organismo técnico: "Hace un par de años, los directores tenemos la misión expresa de reunirnos periódicamente con las comunidades, juntas de vecinos y adultos mayores para acercar conceptos que muchas veces son ajenos al conocimiento común, fortaleciendo la educación y la cultura preventiva. Como fiscalizadores del ámbito energético no podemos estar en todos lados a la vez; por lo tanto, el autocuidado parte por conocer cómo funciona la energía, cuáles son sus riesgos y cómo evitarlos para proteger a nuestras familias".



Por su parte, el Teniente Primero de la Séptima Compañía de Bomberos, Luis Vivar, alertó sobre los peligros latentes cuando las temperaturas descienden de forma brusca en la zona austral, catalogando al monóxido de carbono como un enemigo invisible: "El acercamiento que tuvimos hoy con los dirigentes vecinales es clave porque ellos actúan como 'esponjitas' de información, replicando este aprendizaje en sus comunidades. El monóxido de carbono, denominado el 'asesino silencioso', se genera a raíz de una mala combustión y suele provocar graves estragos, lesionados e incluso muertes. Lamentablemente, el magallánico no siempre es preventivo, lo que se traduce en una alta cantidad de emergencias diarias. Esta labor educativa es fundamental para disminuir las salidas de nuestra unidad de materiales peligrosos". — Luis Vivar, Teniente Primero de la 7ª Compañía de Bomberos.



Asimismo, el Gerente Comercial de Gasco Magallanes, Gonzalo Herrera, relevó la alianza estratégica y la continuidad de estas campañas preventivas, las cuales se intensifican durante la época de mayor demanda energética: "Como empresa llevamos muchos años impulsando esta campaña de uso seguro y eficiente de la energía, enfocándonos fuertemente en la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono y en el cuidado de las instalaciones interiores. Entregamos mensajes muy simples y prácticos para evitar fugas y fallas en calefactores. Normalmente realizamos este trabajo junto a Bomberos, atendiendo emergencias de forma coordinada. Así que contentos con esta actividad. Creo que resultó súper satisfactoria y provechosa para la gente.". — Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de Gasco Magallanes.



En el ámbito del suministro de agua potable, un aspecto crítico del invierno regional es el resguardo de la infraestructura sanitaria domiciliaria. Al respecto, el Jefe Zonal de Aguas Magallanes, Daniel Bugueño, hizo un llamado urgente a la preparación de las viviendas para evitar emergencias mayores: "El congelamiento de cañerías exteriores y medidores no solo interrumpe un servicio esencial, sino que suele derivar en serias roturas e inundaciones cuando sube la temperatura. Queremos que la comunidad entienda que proteger el nicho del medidor y aislar térmicamente las tuberías expuestas es una tarea sencilla que previene





grandes dolores de cabeza. Aprovechar estas instancias con los dirigentes nos permite llegar a tiempo a los hogares antes de que comiencen las emergencias climáticas más severas". —



Un Diálogo Técnico y Vecinal con Ejes Claros



A lo largo del encuentro, los asistentes participaron activamente en exposiciones enfocadas en la resolución de problemáticas cotidianas de la temporada invernal:



Presentación SEC: Centrada en la normativa de seguridad de las instalaciones de gas y la mitigación de riesgos asociados a la deficiente combustión de artefactos.

Presentación Gasco: Consejos prácticos sobre el reconocimiento de llamas eficientes (coloración azul óptima) y la mantención periódica de calderas, calefactores y cocinas.

Presentación Bomberos: Protocolos de evacuación ante sospechas de fuga, reconocimiento de sintomatología por inhalación de gases y uso correcto de la ventilación en emergencias.

Presentación Aguas Magallanes: Técnicas efectivas para el revestimiento del nicho protector del medidor y aislamiento térmico de cañerías exteriores para evitar congelamientos, cortes de suministro o inundaciones por roturas.



Al cierre de la jornada, los dirigentes vecinales manifestaron su agradecimiento por el material normativo e informativo entregado, asumiendo el compromiso de socializar las minutas técnicas y los números de emergencia en sus respectivas asambleas territoriales, consolidando así una red regional de protección bajo la premisa de que un invierno seguro es responsabilidad de todos.



