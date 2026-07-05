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5 de julio de 2026

AUTONOMÍA REGIONAL Y DESCENTRALIZACIÓN MARCARON ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES EN VALPARAÍSO

​Representantes de todo el país participaron en la instancia organizada por ANCORE, donde se abordaron iniciativas para fortalecer los Gobiernos Regionales, la autonomía financiera y la descentralización.

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Consejeros regionales de todo el país participaron los días 2 y 3 de julio en el Encuentro Nacional de Consejeros Regionales, organizado por la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile (ANCORE) en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La instancia estuvo centrada en el fortalecimiento de la descentralización, la autonomía financiera de las regiones y el rol de los Gobiernos Regionales.

Durante las jornadas se analizaron iniciativas como el proyecto "Regiones Más Fuertes", además de materias relacionadas con autonomía presupuestaria, control del gasto público, probidad, traspaso de competencias y modificaciones al régimen de inhabilidades de los consejeros regionales. La actividad también contempló exposiciones y espacios de diálogo con autoridades del Ejecutivo, parlamentarios, representantes de la Contraloría General de la República y especialistas en descentralización.

La consejera regional Roxana Gallardo valoró el encuentro como una instancia para actualizar conocimientos sobre temas que inciden directamente en la labor de los cuerpos colegiados, destacando especialmente las exposiciones sobre probidad y fiscalización de los recursos públicos. En tanto, la consejera Ximena Montaña señaló que uno de los principales desafíos es avanzar hacia regiones con mayor autonomía fiscal y capacidades de decisión para responder a las necesidades de sus habitantes.

Por su parte, el consejero Max Salas destacó el intercambio de experiencias con representantes de otras regiones y las reuniones sostenidas con autoridades nacionales, mientras que el consejero Rodolfo Cárdenas afirmó que las jornadas permitieron reforzar la importancia de avanzar en transparencia, eficiencia del gasto público y planificación con enfoque territorial, especialmente para enfrentar desafíos regionales en materias como salud, vivienda y conectividad.


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