Fue una reunión larga, de casi tres horas: todos los Gobernadores Regionales de Chile llegaron este martes hasta el Palacio de La Moneda, en Santiago, para sostener una reunión con el Presidente de la República, José Antonio Kast, y sus ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.



La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) está presidida por el Gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana; y tiene al Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, como vicepresidente; al Gobernador Ricardo Díaz, de Antofagasta, como tesorero; al Gobernador Cristóbal Juliá, de Coquimbo, como secretario; y a los Gobernadores Sergio Giacaman, del Biobío, Luis Cuvertino, de Los Ríos, y Jorge Flies, de Magallanes y de la Antártica Chilena, como directores.



El resto del cuerpo colegiado que asistió a la reunión lo conforman las máximas autoridades regionales del país: Diego Paco, Gobernador de Arica y Parinacota; José Miguel Carvajal, Gobernador de Tarapacá; Miguel Vargas, Gobernador de Atacama; Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana; Pablo Silva, Gobernador de O’Higgins; Pedro Álvarez-Salamanca, Gobernador del Maule; Óscar Crisóstomo, Gobernador de Ñuble; René Saffirio, Gobernador de La Araucanía; y Alejandro Santana, Gobernador de Aysén.

Temas

El Presidente de la Agorechi, el Gobernador Alejandro Santana, contó que la descentralización, en línea con la autonomía administrativa y financiera, y el traspaso de competencias para hacer al Estado más eficiente, fueron algunos de los temas abordados con el Presidente Kast: “Nosotros valoramos la franqueza de la mirada del Gobierno”.

El punto en común, precisó, fue “hacer que el país se desarrolle de manera más sustentable, modernizar el Estado, eliminar la permisología que está al interior del Estado, que ha reconocido el Presidente Kast (…) Que los proyectos tengan la dinámica que permita que las iniciativas sean mucho más aceleradas”.

“Los Gobernadores Regionales somos aliados a las políticas públicas del Estado: queremos avanzar en tener menores costos de vida, que queremos avanzar en aportar en la empleabilidad y tenemos las herramientas para hacerlo. Pero para que esas herramientas puedan fluir, requerimos que el Gobierno nacional instruya, a través de la Dirección de Presupuesto, que pueda avanzar de manera más acelerada”, acotó.

El Gobernador Flies, en tanto, detalló que el costo de la vida fue “un tema que queremos trabajar con el Gobierno Central”: “En eso vamos a estar dispuestos en el ámbito del progreso y fomento productivo, del trabajo y de la seguridad. Sobre todo, es fundamental que, así como se traspasó de forma completa el alza del precio de los combustibles a nuestra gente, esperamos que ocurra la baja de forma completa”.

Las autoridades también sinceraron que el Ministro de Hacienda comprometió una reunión con cada uno de los Gobernadores Regionales.

El Gobernador Rodrigo Mundaca, por su parte, explicó que “le planteamos al Presidente Kast, con muchísima nitidez, que hoy existen proyectos de ley que profundizan la descentralización, en particular la ‘Ley Regiones Más Fuertes’, que busca capturar tributo de los puertos y las empresas que explotan recursos naturales en nuestros territorios”.

Dijo luego: “Le planteamos la necesidad de contar con una Ley de Planta y que la dotación que tenemos en los Gobiernos Regionales se mantenga, y que no prevalezca la tesis del 3×1 Es decir, que los trabajadores que se retiran del Gobierno Regional, no sean reemplazados (…) Planteamos la necesidad de habilitar una división de prevención del delito, porque somos una de las instituciones que más recursos coloca en materia de infraestructura, equipamiento policial, recuperación de espacios públicos, deporte y cultura”.

Otro tema que abrió el diálogo político fue “la posibilidad de revisar” la reducción del 3% anunciada como medida del Gobierno Central. Transparentó el presidente de Agorechi: “Nosotros estamos convencidos que cuando revisemos, cartera por cartera, programa por programa, infraestructura por infraestructura que financian los Gobiernos Regionales, el Ministro Quiroz va a tener un punto de inflexión con respecto a los ajustes presupuestarios que nos afectan. Esa puerta que se abre tenemos que trabajarla y esperamos que la podamos hacer en el más breve plazo posible”.

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