ENCUENTRO INTERNACIONAL ABORDA DESAFÍOS DE LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

En Puerto Natales se realizó el encuentro “Sostenibilidad en Acción 2026”, instancia que convocó a representantes de organizaciones internacionales, autoridades regionales y actores del turismo para analizar aprendizajes en la gestión de destinos en entornos naturales sensibles. La actividad fue organizada por Las Torres Patagonia en el Centro de Eventos Cormorán de Las Rocas.

El evento contó con la participación de expertas internacionales vinculadas a la conservación y el turismo sostenible, quienes compartieron experiencias aplicadas en distintos destinos del mundo. Estas exposiciones buscaron aportar herramientas y enfoques que puedan ser adaptados a la realidad de la Región de Magallanes, particularmente en zonas de alta fragilidad ambiental como Torres del Paine.

Durante la jornada también se desarrolló un panel centrado en la articulación entre actores públicos, privados y comunidades locales para la protección del territorio. En ese espacio se abordaron desafíos asociados a la coordinación, la gestión del turismo y la necesidad de avanzar en estrategias colaborativas.

Desde la organización destacaron que uno de los principales aprendizajes es la importancia de llevar la sostenibilidad desde el discurso a la práctica, considerando las particularidades del territorio y la experiencia acumulada en terreno. En esa línea, se relevó el valor de compartir experiencias para mejorar las acciones futuras.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo conjunto para resguardar destinos como el Parque Nacional Torres del Paine, enfatizando que la sostenibilidad depende de una construcción colectiva que involucra a todos los actores del sector.

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