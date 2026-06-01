HISTÓRICO 115° ANIVERSARIO DE NATALES: MÁS DE 15 MIL VECINOS Y VISITANTES DISFRUTARON DEL SHOW DE CIERRE JUNTO AL GRUPO AMAR AZUL

​Con un marco de público histórico que superó las 15 mil personas reunidas en el Anfiteatro P. Eusebio Lillo, la comunidad de Puerto Natales cerró con broche de oro las celebraciones de su 115° aniversario. El festejo, que se extendió durante todo el mes de mayo con decenas de actividades artísticas, deportivas y ciudadanas, concluyó anoche con un masivo espectáculo musical a cargo de la emblemática agrupación de cumbia argentina Amar Azul. La administración municipal liderada por la alcaldesa Ana Mayorga, en un trabajo coordinado con sus corporaciones y agrupaciones de la comuna, realizó un balance sumamente positivo de una programación diseñada con un claro enfoque ciudadano, integrador y participativo.



El éxito de este aniversario radica en una planificación estratégica que buscó llevar los festejos a cada segmento de la población natalina. Desde los primeros días del mes, los vecinos y vecinas pudieron ser protagonistas de eventos pensados para el disfrute de todas las edades, descentralizando el uso de los espacios públicos y fortaleciendo el encuentro familiar.

La cartelera musical de este año se consolidó como uno de los principales atractivos, ofreciendo tres grandes espectáculos masivos en el anfiteatro: la apertura juvenil con Jere Klein el 2 de mayo, la presentación de la destacada artista nacional Alanys Lagos el 16 de mayo, y el gran cierre con el show de Amar Azul la noche del 30 de mayo, iniciativa que fue financiada en parte con fondos del 8% del Gobierno Regional y que hizo bailar a miles de familias locales y a turistas que llegaron a la zona.



Sin embargo, el sello de la gestión municipal estuvo marcado por la diversidad de sus encuentros comunitarios. Los más pequeños y las familias disfrutaron del masivo Kids Fest en el Polideportivo Municipal, la feria Amor de Mamá y la jornada recreativa Perruning en la Costanera. Por su parte, la identidad y las tradiciones locales se pusieron en valor a través de la emotiva Mateada Campesina, el tradicional Cuecazo Aniversario y el Encuentro de Acordeones Leonidas Soto Pérez, todos realizados con un gimnasio José Miguel Carrera a su máxima capacidad.



El deporte y la vida sana también tuvieron un rol fundamental en la parrilla programática institucional. Actividades como la Regata de los Fiordos, la masiva Zumbatón para Todos, la Corrida de las Glorias Navales, el Rally Última Esperanza y exigentes competencias de Mountain Bike y boxeo demostraron el compromiso municipal con la promoción de la salud y el bienestar. Además, el ingenio y la entretención juvenil se hicieron presentes con el exitoso Campeonato Interprovincial de Pokémon en el Rodoviario Municipal y el Carnaval de Invierno en la Avenida Santiago Bueras.



Uno de los hitos más memorables y tradicionales dentro de este mes de festejos fue la esperada Gala de Coronación, donde se eligió a la nueva soberana de la comuna. En una velada cargada de emoción y elegancia, "Anto" Miranda Barrientos se consagró como la flamante Reina de Puerto Natales 2026. La joven de 31 años, quien se desempeña con vocación como Técnico en Enfermería (TENS), logró imponerse con carisma frente a otras nueve candidatas durante el tradicional certamen celebrado en el Polideportivo Municipal. Su elección, ampliamente aplaudida por los asistentes, no solo coronó una noche mágica en el marco del 115° aniversario de la comuna, sino que también destacó el espíritu de servicio, esfuerzo y cercanía de la mujer natalina en el corazón de esta gran celebración ciudadana.



Al respecto, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, expresó su profundo agradecimiento a la comunidad por el respaldo entregado a lo largo del mes:



“Este aniversario 115 no fue solo una celebración de la municipalidad, fue una fiesta construida con y para nuestros vecinos. Nos propusimos el desafío de diseñar un calendario inclusivo, donde cada niño, joven, adulto mayor y deportista se sintiera integrado y valorado. Ver a más de 15 mil personas disfrutando en paz, con alegría y en familia en nuestro anfiteatro, nos demuestra que cuando trabajamos unidos municipio, corporaciones y organizaciones sociales, logramos grandes cosas para Natales. Sacamos cuentas muy alegres y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando activamente en terreno, impulsando iniciativas que generen bienestar, reactivación turística y un profundo orgullo por nuestra comuna”.



Las actividades oficiales de este histórico mes de aniversario culminan este domingo 31 de mayo, con el tradicional Tedeum y el posterior Desfile Aniversario en la Plaza de Armas, una instancia cívica donde las fuerzas vivas de la comuna rinden homenaje al desarrollo y futuro de Puerto Natales.





