HONGOS SILVESTRES DE MAGALLANES: EXPERTA DESTACA SU VALOR ECOLÓGICO, ALIMENTICIO Y ECONÓMICO

La riqueza de hongos silvestres presentes en Magallanes fue uno de los temas abordados en el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, donde la investigadora de INIA Kampenaike, Claudia Gómez, explicó la importancia ecológica, cultural y productiva de estas especies presentes tanto en los bosques como en las zonas de estepa de la región.

Durante la entrevista, Gómez destacó que existe un creciente interés de la comunidad por conocer y recolectar hongos silvestres comestibles. Entre las especies más conocidas mencionó el digüeñe, el changle, el boletus y la morchela, esta última considerada uno de los hongos más valiosos a nivel internacional por su alta demanda gastronómica y su elevado precio en mercados extranjeros.

La investigadora explicó que muchas de estas especies poseen propiedades nutricionales y medicinales. En el caso del digüeñe, señaló que recientes estudios han identificado potenciales efectos neuroprotectores, mientras que otros hongos contienen compuestos asociados al aporte de vitamina D y beneficios para la salud. Además, recordó que algunos de ellos formaron parte de la alimentación tradicional de los pueblos originarios de la Patagonia.

Gómez también hizo un llamado a realizar una recolección responsable, respetando los ciclos naturales de crecimiento y evitando extraer ejemplares inmaduros o demasiado envejecidos. Asimismo, enfatizó la necesidad de avanzar en investigaciones que permitan identificar científicamente las especies presentes en Magallanes y potenciar oportunidades de desarrollo económico ligadas a productos forestales no madereros.

Finalmente, destacó que actualmente existen proyectos orientados a la caracterización de especies locales y a la promoción de actividades de educación comunitaria sobre hongos y plantas medicinales, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la valoración de este patrimonio natural único de los bosques subantárticos.

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