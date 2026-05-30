ESTUDIANTE DE PUERTO TORO INVITA A CELEBRAR EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS DESDE EL POBLADO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

En el marco del Día de los Patrimonios, Puerto Toro tendrá un particular embajador. Se trata de Ángel Concha, estudiante de sexto básico de la escuela local, quien ha asumido el rol de “Reportero Más Austral del Mundo”, iniciativa que busca acercar a la comunidad a la historia, cultura y vida cotidiana del poblado más austral del planeta.

Ángel llegó junto a su familia desde Punta Arenas y, motivado por su profesora Karen Bravo, comenzó a desarrollar entrevistas y trabajos periodísticos sobre la realidad de Puerto Toro. Uno de sus primeros desafíos fue entrevistar a autoridades que participaron en las actividades conmemorativas del 21 de mayo en la comuna de Cabo de Hornos.

Como parte de su preparación para el Día de los Patrimonios, el estudiante ha sostenido conversaciones con especialistas vinculados a la historia y el patrimonio austral, entre ellos los historiadores Mauricio Jara y Francisco Sánchez. Además, ha recibido orientación de la periodista científica María Pastora Sandoval, creadora del podcast “Mirador Antártico”.

Con los conocimientos adquiridos, Ángel realizó una invitación abierta a conocer Puerto Toro y su historia. La iniciativa busca relevar el patrimonio presente en esta localidad ubicada a orillas del canal Beagle, donde la pesca artesanal forma parte importante de la vida de sus habitantes.

La actividad pone en valor el rol de las nuevas generaciones en la preservación y difusión del patrimonio cultural, promoviendo el conocimiento de las historias, tradiciones y formas de vida que forman parte de la identidad del extremo austral del país.