NUEVO GENERADOR LLEGARÁ A PUERTO TORO PARA RESTABLECER SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ESCUELA

En los próximos días se espera la llegada a Punta Arenas de un nuevo generador eléctrico destinado a la Escuela de Puerto Toro, con el objetivo de restablecer y asegurar el funcionamiento normal del establecimiento educacional.

El equipo será trasladado hasta la localidad con apoyo de la Armada de Chile, una vez concretada su recepción en la capital regional.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informaron que, en menos de doce meses, se ha realizado una inversión total de 19 millones 131 mil pesos en la adquisición de cuatro generadores, los cuales han debido ser reemplazados debido a diversas fallas.

Los equipos fueron comprados en abril —cuando se adquirieron dos unidades—, noviembre de 2025 y febrero de este año, a través del sistema de compras públicas y bajo la gestión de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento.

Según se indicó, las fallas registradas estarían asociadas a uso incorrecto de los equipos, pérdida de piezas y deficiencias en su mantenimiento. En ese contexto, se informó que en cada entrega se han realizado instrucciones al personal encargado respecto a la correcta operación y cuidado de los generadores.