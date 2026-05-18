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18 de mayo de 2026

DEPORTISTAS MAGALLÁNICOS DE NEWCOM SE PREPARAN PARA CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SELECCIONES

Polar en el Deporte

Seleccionados regionales new com toro y torres

Los seleccionados nacionales de newcom Indira Toro y Nelson Torres representarán a la región de Magallanes y al país en el próximo torneo internacional de la categoría +50. El campeonato sudamericano se llevará a cabo durante la primera semana de junio, reuniendo a destacados deportistas de la disciplina en Punta Arenas. Este hito deportivo cobra una alta relevancia para el extremo sur, ya que se trata de una actividad similar al voleibol que se encuentra en pleno proceso de expansión y consolidación a nivel local.

Durante el transcurso de Polar en el Deporte, espacio conducido por Eloy Lara Molina, los invitados compartieron sus vivencias individuales dentro del club Vientos del Sur. Torres, quien lleva un año y medio practicando la disciplina, y Toro, con meses de preparación, coincidieron en calificar esta cita internacional como un gran desafío deportivo. En la instancia se resaltó que la zona austral se ha transformado en el territorio chileno con mayor número de adherentes activos para el segmento senior.

La transmisión conectó además mediante videoconferencia con Elías Plaza y Christian Céspedes, seleccionados nacionales pertenecientes a las regiones del Maule y Ñuble, respectivamente. Junto a los conductores de Polar en el Deporte, los participantes analizaron el desarrollo de los actuales seis clubes existentes en el plano regional. La conversación permitió visibilizar el esfuerzo colectivo por posicionar este deporte adaptado y promover un estilo de vida activo entre los adultos mayores de la Patagonia.



Polar en el deporte Miriam Bozinovic

MIRIAM BOZINOVIC, HISTÓRICA DEPORTISTA MAGALLÁNICA, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE RESCATAR EL PATRIMONIO Y LA MEMORIA DEPORTIVA EN LA REGIÓN

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