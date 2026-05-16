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16 de mayo de 2026

INVESTIGACIÓN CHILENA ABRE NUEVA VÍA PARA PREVENIR RECAÍDAS DEL CÁNCER DE MAMA

​El estudio analizará cómo células adiposas cercanas al tumor podrían favorecer recurrencias y metástasis incluso después de una cirugía.

CÁNCER DE MAMÁ

Un proyecto Fondecyt Regular 2026 liderado por la doctora Lorena Lobos-González, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Universidad de Chile, investigará el rol que cumplen las células adiposas asociadas al cáncer de mama en la progresión y eventual reaparición de la enfermedad.

La investigación busca comprender cómo los adipocitos cercanos al tumor podrían transformarse y contribuir al desarrollo de metástasis incluso después de una mastectomía. Según explicó la académica, el estudio se enfocará en la lactadherina, proteína que aumenta su expresión en presencia de cáncer de mama y que tendría un rol relevante en la progresión tumoral.

En trabajos previos, el equipo logró bloquear esta proteína mediante un anticuerpo, frenando el crecimiento tumoral y la propagación de la enfermedad en modelos experimentales. Posteriormente desarrollaron un aptámero denominado LacApta, una secuencia de ADN diseñada para capturar y bloquear la lactadherina, con potencial uso terapéutico tanto durante procedimientos quirúrgicos como en tratamientos posteriores.

El nuevo proyecto estudiará específicamente cómo las células grasas transformadas por el tumor comienzan a secretar vesículas extracelulares con alta concentración de lactadherina, alterando el microentorno tumoral y favoreciendo la migración de células metastásicas. La investigación considera modelos celulares y ensayos en modelos murinos para analizar el comportamiento de estos adipocitos asociados al cáncer.

La doctora Lobos-González señaló que uno de los aspectos que más preocupa al equipo es la posibilidad de que estas células permanezcan activas durante años en el tejido mamario, favoreciendo futuras recaídas. Asimismo, planteó que los resultados podrían abrir nuevas estrategias clínicas para cirugías mamarias y reconstrucciones posteriores, evitando eventualmente el uso de tejido graso en ciertos casos.

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