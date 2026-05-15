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15 de mayo de 2026

EN LAGUNA BLANCA INICIA CELEBRACIÓN REGIONAL DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Estudiantes de la escuela Diego Portales exhibieron un trabajo de creación colectiva y disfrutaron de la música.

SEA LAGUNA BLANCA

​La comunidad educativa de la Escuela Diego Portales de Laguna Blanca, vivió este jueves una jornada donde la memoria y el afecto se transformaron en obra plástica y sonido. En el marco de la presentación de la Semana de la Educación Artística (SEA) 2026, estudiantes, docentes y artistas, dieron el vamos a una celebración que este año invita a construir "Paisajes afectivos", en homenaje al fallecido maestro Claudio Di Girolamo.

La actividad fue encabezada por el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, quien destacó la importancia de descentralizar la gestión cultural y el impacto profundo de estas experiencias en el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

"Este hito fue muy importante porque los niños mostraron lo que significa el cariño, el apego, la identificación y el sentido de su propio territorio, de su propia comuna, de su localidad y de sus seres queridos. La verdad es que estamos maravillados con el trabajo artístico que se hizo acá y que fomenta precisamente esos valores y esos principios que a ellos, en un futuro, los van a llevar a ser ciudadanos de verdad y de mejor calidad", resaltó Bravo Garrido.

UNA VILLA CONSTRUIDA CON RELATOS
Uno de los puntos altos del evento fue la presentación del proyecto "Paisajes que nos habitan". Bajo la guía de la artista visual Lisbeth Contreras, los estudiantes recolectaron relatos y memorias de sus familias y vecinos de Villa Tehuelches, durante sesiones previas. El resultado fue una instalación interactiva dividida en tres estaciones: "Lo que siento", "Lo que escuché" y "Lo que somos".

Para las y los alumnos, esta exploración sensorial y emocional reafirmó el vínculo con su entorno. Así lo expresó el estudiante Juan Diego. "Si Laguna Blanca fuera una emoción, sería felicidad, porque acá todos la pasan bien, están unidos, todos juntos".

Por su parte, su compañera Sofía, destacó la conexión con el entorno natural y social de la zona. "Si Laguna Blanca sería una emoción, sería alegría. Que el espacio... y la comunidad, la tranquilidad... eso me da alegría", recalcó.

ARTE Y COMUNIDAD
Además de la instalación, los asistentes participaron en la creación de un "Mapa Afectivo", dejando una huella emocional colectiva sobre el territorio compartido. La música también fue protagonista, con la presentación de la agrupación Achalay, integrada por estudiantes de Pedagogía en Música de la Universidad de Magallanes (UMAG) y el ensamble "Desacorde", quienes aportaron folclore patagónico, valses y boleros a la jornada.

ACTIVIDADES SEA
La programación de la SEA 2026 continúa con eventos abiertos a la ciudadanía. Entre ellos destaca la “Experiencia de Circo en Familia”, que se desarrollará este domingo 17 de mayo, a las 16.00 horas, en calle O’Higgins N°655, Punta Arenas. A cargo del colectivo Circo del Sur. Aporte voluntario (a la gorra).

Mientras que el miércoles 27 de mayo, a las 15.00 horas, en el Auditorio de la Araucana, Punta Arenas, el profesor Italo Manzo Pérez, dictará la charla "El Poder de la Música. La entrada gratuita previa inscripción en el link: https://forms.gle/LQnLHC4R8khNp7aYA

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