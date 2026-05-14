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14 de mayo de 2026

DELEGADO PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ABORDÓ MEJORAS VIALES, TURISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTE PÚBLICO EN PUERTO NATALES

Buenos días región.

dppultimaesperanza

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, informó sobre diversas acciones e iniciativas que se están desarrollando en Puerto Natales y la provincia, relacionadas con conectividad vial, turismo, vivienda y transporte público.

En materia de infraestructura vial, la autoridad se refirió a la visita inspectiva realizada junto al seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, al sector de Huertos Familiares de Puerto Natales, instancia en la que revisaron el estado de los caminos y particularmente las condiciones del denominado Camino 2.

La inspección respondió a las inquietudes planteadas por vecinas y vecinos del sector debido al deterioro de la vía, situación que se ha intensificado producto de las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas semanas y el tránsito permanente de vehículos de alto tonelaje. En este contexto, las autoridades coordinaron medidas orientadas a mejorar las condiciones de transitabilidad y evaluar alternativas de solución para el sector.

Durante la entrevista, Lazo también abordó la realización de la primera sesión de la Mesa Público-Privada de Turismo Natales–Torres del Paine, efectuada el pasado 6 de mayo y que reunió a autoridades, gremios turísticos y representantes de los municipios de Natales y Torres del Paine.

La jornada contó con la participación del delegado presidencial provincial; el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke; y el director regional de Sernac, Matías Salazar, abordándose distintas materias vinculadas a la preparación de la próxima temporada turística.

Entre los temas analizados estuvieron la entrega de información preventiva para visitantes del parque, transporte y conectividad vial, fiscalizaciones, servicios de rescate y el resguardo de la flora y fauna del territorio, buscando fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos actores del sector turístico provincial.

Asimismo, el delegado provincial informó sobre la visita inspectiva realizada junto a Minvu Magallanes y Serviu Magallanes a las obras de los conjuntos habitacionales Fiordos del Sur 1 y 2 de Puerto Natales, iniciativa que tuvo como objetivo supervisar el avance de los proyectos y verificar el cumplimiento de los plazos y estándares de construcción.

Según explicó la autoridad, estas visitas forman parte del trabajo en terreno impulsado por el Gobierno para supervisar directamente el desarrollo de las iniciativas habitacionales y garantizar que los proyectos cumplan con las condiciones necesarias para beneficiar adecuadamente a las familias de la comuna.

Finalmente, Liber Lazo Navarro se refirió a la reunión de trabajo sostenida junto al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas, donde revisaron el estado de avance del proyecto de transporte público urbano para Puerto Natales.

En la instancia se abordaron aspectos técnicos y administrativos relacionados con la futura implementación del sistema de buses, iniciativa que busca fortalecer la conectividad y mejorar el transporte para las vecinas y vecinos de la comuna.


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