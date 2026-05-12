MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ABRE CONVOCATORIA PARA NUEVA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

La Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Cultura lanzaron oficialmente las bases para la postulación de talleristas que formarán parte de la nueva Escuela Municipal de Arte y Cultura, iniciativa que busca fortalecer la formación artística local bajo una nueva institucionalidad cultural en la comuna.

La convocatoria está dirigida a artistas, profesores, cultores y gestores culturales interesados en desarrollar talleres en las áreas de artes escénicas, musicales y visuales; incorporando además una línea de trabajo inclusiva como uno de los principales sellos del proyecto.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que esta nueva etapa representa un cambio estructural en la forma en que el municipio aborda la formación artística en la comuna. "Quiero ser súper claro: la Casa Azul del Arte ya no existe. Esta es una nueva institucionalidad, con una mirada más amplia y global respecto al arte y la cultura. Lo que buscamos es una escuela artística que permita a las personas perfeccionarse y avanzar en su formación, con una línea muy potente vinculada a la inclusión", señaló la autoridad local.

Radonich agregó que la iniciativa busca articular y dar coherencia a la oferta cultural municipal existente, incorporando espacios como el Teatro Municipal José Bohr, el Centro Cultural, dependencias municipales y próximamente la nueva Biblioteca Municipal. "Hoy tenemos cerca de 30 talleres culturales con alrededor de 700 alumnos, pero esta escuela apunta a otro nivel formativo, una especie de punto intermedio entre talleres culturales y un conservatorio. Queremos que quienes ingresen puedan ir avanzando académicamente y eventualmente continuar estudios en otras instituciones artísticas", indicó el jefe comunal.

Las bases de postulación ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Fundación Municipal de Cultura de Punta Arenas, proceso que se extenderá durante todo el mes de mayo. El inicio de clases está programado para el próximo 15 de junio y los talleres se desarrollarán hasta diciembre de este año.

El director de la Fundación Municipal de Cultura, Oscar Carrión, destacó que la nueva escuela permitirá ampliar las oportunidades de formación artística gratuita para niños, jóvenes y personas en situación de discapacidad. "Esta nueva institucionalidad busca ofrecer alternativas de desarrollo artístico y cultural para la comunidad. Vamos a comenzar con nueve talleres divididos en artes escénicas, musicales y visuales, incorporando en cada área un taller inclusivo, uno recreativo y otro formativo", explicó.

Carrión añadió que los talleres estarán orientados principalmente a personas entre los 6 y 24 años, aunque en el caso de los talleres inclusivos no existirá límite etario. Asimismo, detalló que toda la información relativa a perfiles requeridos, postulaciones, evaluación, admisibilidad e inscripción de alumnos se encuentra disponible en el sitio oficial de la fundación cultural municipal.