8 de mayo de 2026
ARCA HOGAR INVITA A ENCONTRAR EL REGALO IDEAL PARA EL DÍA DE LA MADRE EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Camila Arancibia Cañón, directora de Arca Hogar, conversó sobre la propuesta que ofrece la tienda especializada en decoración y artículos para el hogar, ubicada en la Zona Franca de Punta Arenas.
Durante la entrevista, destacó que Arca Hogar busca acercar a la comunidad regional productos que mezclen diseño, funcionalidad y calidez, incorporando tendencias modernas en decoración y artículos pensados para distintos espacios del hogar. La tienda cuenta con una amplia variedad de muebles, decoración, líneas de aromas, productos de cocina en madera y mármol, además de productos gourmet y cosméticos españoles de La Chinata, incluyendo aceites y patés.
Asimismo, explicó que Arca Hogar mantiene atención tanto en su tienda física ubicada en Av. Oriente Poniente MZ 17, Zona Franca de Punta Arenas, como a través de su plataforma de comercio electrónico, realizando despachos dentro de la Región de Magallanes, incluyendo Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir..
La tienda se ha posicionado como una alternativa regional enfocada en entregar productos que aporten comodidad y calidez a los hogares magallánicos, incorporando propuestas decorativas y funcionales adaptadas a distintos estilos y necesidades.
Ambos extranjeros fueron trasladados por detectives en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, junto a otras 38 personas expulsadas del país con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.
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