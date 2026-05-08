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8 de mayo de 2026

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE DOS COLOMBIANOS CON ANTECEDENTES PENALES

Ambos extranjeros fueron trasladados por detectives en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, junto a otras 38 personas expulsadas del país con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

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​En el marco del Plan Nacional de Control Migratorio, la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de sus Departamentos de Migraciones y Policía Internacional, concretó la expulsión de dos ciudadanos colombianos que cometieron delitos en la región y cumplieron condenas de presidio.

Al respecto, el Subprefecto Lautaro Guajardo, jefe de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, señaló: “Uno de los extranjeros presentaba dos medidas de expulsión: una de carácter judicial, decretada mediante una sentencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito de lesiones graves; y otra de carácter administrativa, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, fundamentada en una condena por el delito de violación”.

Asimismo, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas detuvieron y materializaron la expulsión administrativa de otro ciudadano colombiano, decretada por el Servicio Nacional de Migraciones y fundamentada en una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Cabe señalar que el imputado fue detenido en octubre de 2021 por oficiales de la Brigada Antinarcóticos Punta Arenas, en el marco de la “Operación Buenaventura”, mediante la cual se desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en Magallanes.

En esa oportunidad, se allanaron ocho domicilios, entre ellos la vivienda del imputado. En el operativo se incautaron en total 2,5 kilos de clorhidrato de cocaína, 906 gramos de cannabis sativa tipo “creepy”, 52 comprimidos de MDMA “éxtasis”, más de 12 millones de pesos en efectivo, además de balanzas digitales y elementos para la dosificación.

Ambos extranjeros fueron trasladados por detectives en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, junto a otras 38 personas expulsadas del país con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

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