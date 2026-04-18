BIMINISTRO DANIEL MAS VISITA MAGALLANES CON FOCO EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y APOYO A INDUSTRIAS CLAVE

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, realizó una visita de trabajo a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, con una agenda centrada en impulsar la reactivación económica y fortalecer sectores estratégicos como la pesca y la acuicultura. Su paso por Punta Arenas se enmarca en el despliegue territorial del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico.

Como parte de sus actividades, la autoridad sostuvo un encuentro con actores del sector pesquero y de la pesca artesanal, donde se abordaron los principales desafíos de la industria y su aporte al desarrollo regional. En la instancia se analizaron oportunidades vinculadas al crecimiento productivo y la generación de empleo, considerando el potencial de la acuicultura en la zona.

Posteriormente, el biministro encabezó un gabinete regional junto a la delegada presidencial, Ericka Farías, y seremis de distintas carteras. En la reunión se revisó la situación económica del territorio y se priorizaron iniciativas orientadas a destrabar proyectos, fortalecer la inversión y enfrentar la urgencia en materia de empleo.

Durante la jornada, la autoridad destacó el rol de las regiones en la economía nacional, señalando que más de la mitad del Producto Interno Bruto se genera fuera de la capital. Asimismo, sostuvo encuentros con empresarios de distintos rubros, relevando el potencial de sectores como el turismo, la energía y la acuicultura para el desarrollo de Magallanes.

Finalmente, el biministro se reunió con los parlamentarios Alejandro Riquelme, Carlos Bianchi y Alejandro Kusanovic, con quienes abordó el avance de iniciativas de inversión y proyectos en tramitación, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la reactivación económica en la región.





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