CON ACTIVIDADES EN 4 COMUNAS EL SERPAT SE SUMÓ A CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO

Charlas especializadas, exposiciones, películas antiguas y modernas, cuentos, recorridos por la ciudad, visitas guiadas, talleres y conversatorios integraron la oferta de actividades presenciales y virtuales con que las diferentes unidades de la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) adhirieron a esta nueva edición del Día del Patrimonio, que por primera vez contó con iniciativas en todas las comunas del país.



El equipo de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas organizó la "Exhibición y conversatorio: Película Corazón de Escarcha" en la Junta de Vecinos N° 28 Cerro de la Cruz, en que los asistentes pudieron conversar con parte del equipo de dirección y producción para conocer los detalles del filme regional. Asimismo, junto a residentes de los Condominios de Viviendas Tuteladas realizó un circuito guiado patrimonial visitando monumentos emblemáticos del centro de Punta Arenas, conducido por los autores del libro "La ciudad de los monumentos", Verónica Aguilar y Juan Pablo Navarrete. Por su parte, la Biblioteca Pública N°47 en colaboración con Kamishibai del Estrecho, presentó de manera virtual el cuento de carácter regional "El fin del mundo no cabe en una maleta", quedando disponible en https://www.instagram.com/p/DY9uQt3RAtB/



Tanto el Museo Regional de Magallanes y como el Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón pudieron ser visitados de manera virtual a través de los recorridos organizados el Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales BiblioRedes, para conocer los rincones de lo que fue la residencia de la familia Braun Menéndez, así como para acceder al museo más austral del mundo y su renovada museografía.



Por su parte, la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales realizó la charla "Miradas de Roberto Montandón en Magallanes: MH Fuerte Bulnes y ZT San Gregorio", en que la arquitecta Pamela Dominguez Bastidas dio a conocer los aspectos principales de la obra del agrónomo, investigador, arqueólogo, historiador y fotógrafo suizo referente en el desarrollo del registro, investigación y puesta en valor del patrimonio nacional, así como de la configuración institucional del Consejo de Monumentos Nacionales.



En el marco de las acciones planificadas para darse a conocer a la ciudadanía, el Archivo Regional de Magallanes participó en la exposición "Obras que cuidan la memoria regional", organizada en conjunto con la Dirección de Arquitectura del MOP en la 1era Compañía de Bomberos de Punta Arenas. En dicho espacio, el conservador del Archivo Regional Jaime Rojas Sepúlveda, realizó varias charlas para difundir el avance del proyecto en desarrollo del futuro Archivo Regional y Biblioteca Regional, explicando su rol en el resguardo de la memoria documental y su importancia para la identidad y la historia regional.



Por su parte, las seis actividades organizadas por el Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón contribuyeron a posicionar a Cabo de Hornos como la segunda comuna en la región con más iniciativas, luego de Punta Arenas. Al recorrido guiado por la Casa Stirling (primera edificación de su tipo en Tierra del Fuego) se sumaron instancias similares en el museo, para conocer y reflexionar sobre la historia, memorias y patrimonio cultural del Yagan Usi. Además, se realizó un "Taller de Manualidades", en el que niños y niñas modelaron en arcilla un objeto inspirado en la historia del territorio y la charla "Fotografía Patrimonial y Memoria en el Yagan Usi", orientada a recorrer la historia de la fotografía en el archipiélago y cómo se han registrado las transformaciones del territorio y sus formas de habitarlo. El programa finalizó con el lanzamiento del concurso de fotografía "Hai Kuru Alakana Haua Usi" y el inicio de la exhibición fotográfica "55 Grados Sur" del cineasta y fotógrafo nacional Alfredo Pourailly De La Plaza.



La Dirección Regional de Serpat se trasladó a terreno organizando en Laguna Blanca el "Taller fotográfico In Situ", que contó con la mediación de Álex García. Asimismo, participó en la "Muestra de Patrimonio Natural y Cultural Estancia San Gregorio" en la que además de mostrar el patrimonio histórico y cultural se presentó una exposición de fotografías de aves de Juan Pablo Rider y Ricardo Matus para destacar la gran biodiversidad del sector. En este contexto, el Serpat se hizo presente con la proyección de una selección de la colección "Magallanes Film" del Archivo de la Cineteca Nacional de Chile, que incluye películas de José Bohr y Antonio Radonich registradas entre 1918 y 1923, facilitadas especialmente por dicha entidad para esta ocasión.



Actividades realizadas

Durante la semana, y en el marco de la Presentación de la Agenda de Actividades del Día del Patrimonio Cultural 2026, la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales celebró el centenario de este organismo distinguiendo a personas y entidades que han realizado aportes notables a la protección del patrimonio regional, tales como Mateo Martinić Beroš, Cementerio Municipal de Punta Arenas "Sara Braun" y Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional.



Asimismo, se realizó con un buen marco de público el primer Encuentro de Administradores de Monumentos Nacionales de Magallanes y la entrega del "Sello 100 Años CMN" a las instituciones que organizadoras de actividades para el Día del Patrimonio 2026, para ser utilizados durante el fin de semana y difundir así el legado de esta institución centenaria.

