MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PRESENTA JUEGO DE MESA QUE RESCATA LA HISTORIA Y CULTURA DE PUERTO WILLIAMS

La Municipalidad de Cabo de Hornos y Antártica Chilena presentó “Descubriendo Puerto Williams: la ciudad más austral del mundo”, un juego de mesa diseñado para promover el conocimiento de la historia, la geografía y el patrimonio cultural del territorio más austral del país.

La iniciativa incorpora preguntas y contenidos relacionados con Puerto Williams y su entorno, permitiendo que los participantes conozcan aspectos relevantes de la identidad local mediante una dinámica orientada al aprendizaje y la participación familiar. Entre sus principales contenidos destaca la presencia de elementos vinculados a la cultura y al idioma yagán, contribuyendo a la difusión de este importante patrimonio de los pueblos originarios australes.

El proyecto también pone énfasis en la representación visual del territorio, incorporando diseños inspirados en los paisajes y características propias de la Región de Magallanes. De esta manera, el juego busca transformarse en una herramienta educativa que combine conocimiento, identidad y pertenencia territorial.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Cabo de Hornos y Antártica Chilena, encabezada por el alcalde Patricio Fernández. La autoridad destacó el trabajo realizado por el equipo municipal para desarrollar una propuesta que permitiera acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones mediante formatos innovadores.

“Descubriendo Puerto Williams” está orientado a familias, establecimientos educacionales y espacios culturales, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre la historia y tradiciones del territorio más austral del mundo a través del juego y la interacción entre distintas generaciones.

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