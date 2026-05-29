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29 de mayo de 2026

A POCOS AÑOS DE SU CENTENARIO BIENES NACIONALES CELEBRA EL DÍA DEL PATRIMONIO

La oficina regional de este ministerio estará en la Plaza de Armas “José Muñoz Gamero” a las once de la mañana para entregar planos informativos del casco histórico de la ciudad incluidos en la Ruta Patrimonial “Punta Arenas: Un viaje por su historia”

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​Un plano informativo desplegable conformado por los diez edificios que rodean la Plaza de Armas “José Muñoz Gamero”, forma parte de la Ruta Patrimonial “Punta Arenas: Un viaje por su historia” y este sábado a las 11 de la mañana más de un centenar de ejemplares serán distribuidos por la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales adhiriendo a los Días del Patrimonio.


Así parte del equipo de funcionarios que integra la oficina regional de la cartera estará en la Plaza de Armas a las once de la mañana para entregar un número limitado de ejemplares.

La secretaria regional ministerial, Lorena Díaz Loaiza, invitó a la ciudadanía a concurrir hasta el lugar para obtener su ejemplar “a pesar del pronóstico de lluvia propio de esta época del año. Este folleto también tiene un código QR que permite revisar la totalidad de la Ruta Patrimonial con la historia de la ciudad desde que era una pequeña aldea en 1858, pasando después a ser una ciudad más consolidada.”

“Pero no solo festejarán las personas y los edificios del país, sino también el Ministerio de Bienes Nacionales porque cumplimos 95 años de vida este domingo 31 y quisimos incorporar esta actividad en la agenda” enfatizó la seremi Díaz Loaiza.

Entre los edificios que contempla el plano están la casa de Sara Braun, edificada entre 1894 y 1905 siendo Monumento Nacional desde 1981, la Residencia Blanchard construida en 1907 donde funciona el Instituto Antártico Chileno y la sede del Banco Estado, construida entre los años 1907 a 1910 para la casa de comercio de Braun & Blanchard.


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