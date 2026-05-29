DIPUTADO REPUBLICANO ACUSA ANTECEDENTES FALSOS POR SUBSIDIO IRREGULAR DE PAREJA: "ESTÁBAMOS SEPARADOS Y SIN CONVIVENCIA"

A través de una declaración, el diputado Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano) se refirió a una investigación relacionada con un presunto subsidio habitacional irregular obtenido por quien aseguró, en ese momento, era su expareja. Esto, pese a que la denuncia dice otra cosa. El parlamentario está siendo investigado por la Fiscalía por una eventual omisión de información en la postulación.

Al respecto, el republicano dijo que se trata de antecedentes “falsos” que están siendo divulgados. En ese contexto, argumentó que dicho proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio del año 2021, antes de que él asumiera como regional y participara en política.

“Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, dijo.

A lo anterior, agregó que colaborará con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera. “Espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno”, complementó.

Fuente: biobiochile.cl



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