CON UN PROGRAMA DE 80 ACTIVIDADES EN TODAS LAS COMUNAS DE LA REGIÓN SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA EL DÍA DEL PATRIMONIO

El Día del Patrimonio es una de las convocatorias ciudadanas más masivas, transversales y queridas del país: un fin de semana en que Chile abre sus puertas para recorrer, descubrir y vivir su patrimonio. En esta oportunidad y bajo el concepto "La historia que compartimos", esta celebración invita a reconocer que el patrimonio no está solo en los libros, edificios o monumentos, sino también en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas, memorias familiares, en las calles, barrios, ciudades y paisajes.

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Este hito es coordinado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio del Patrimonio Cultural e impulsado por organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que dieron a conocer parte de la programación en una actividad realizada en el de la 1era Compañía de Bomberos de Punta Arenas, Bomba Magallanes.

Encabezado por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo junto al director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia, y el representante del capitán de dicha compañía bomberil, Francisco Fadich, el encuentro se inició con un homenaje a la recientemente fallecida docente, artista y gestora cultural Janette Contreras Sepúlveda (Q.E.P.D), quien fuera una entusiasta colaboradora tanto en el Día del Patrimonio nacional como regional.

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Posteriormente, los representantes de las diversas entidades participantes dieron a conocer el detalle de sus actividades tanto de manera presencial como virtual, destacando entre estas últimas las organizadas por Estancia San Gregorio en la comuna del mismo nombre y por el Museo Territorial Yagan Usi Martín González Calderón del Serpat, en Puerto Williams; cabe destacar que la comuna de Cabo de Hornos es la que tendrá una oferta más nutrida, después de Punta Arenas.

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La programación contempla 73 actividades presenciales, de las cuales 26 cuentan con accesibilidad física, sensorial y/o cognitiva, en tanto 2 están dedicadas a menores de 13 años. Está disponible en www.diadelpatrimonio.cl donde es posible filtrarlas tanto por comuna, tipo de actividad, tipo de espacio, día y horario, para que cada persona pueda planificar su agenda de acuerdo a sus preferencias. A nivel local, el desglose por cobertura territorial es: Punta Arenas, 58; Cabo de Hornos, 7; Puerto Natales, 5; Torres del Paine, 2; Laguna Blanca, 2; Primavera, Porvenir, San Gregorio, Río Verde, Antártica y Timaukel, con 1 actividad cada una.

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El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, expresó su satisfacción pues "contamos con un gran número de iniciativas, distribuidas en toda la región. El patrimonio es una historia común, construida por muchas voces y generaciones. Una historia que se sigue escribiendo cada vez que participamos, recorremos, escuchamos, aprendemos, cuidamos y compartimos. Por ello, les invitamos a participar en las actividades en los espacios abrirán sus puertas en todo Chile, para que personas de todas las edades puedan ser parte de esta experiencia".

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En tanto, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, agradeció a quienes organizan actividades especiales o bien colaboran con la apertura de espacios en esta fecha pues "la oferta de panoramas es muy diversa y potente". Destacó la proyección de la película Corazón de Escarcha y conversatorio en la Junta de Vecinos N° 28 Cerro de la Cruz, organizada por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Serpat; la exposición "Obras que cuidan la memoria regional", organizada en conjunto entre la Dirección de Arquitectura del MOP en la 1era Compañía de Bomberos de Punta Arenas y el Archivo Regional de Magallanes del Serpat, y la proyección en Estancia San Gregorio de una selección de la colección "Magallanes Film" del Archivo de la Cineteca Nacional de Chile, que incluye películas de José Bohr y Antonio Radonich registradas entre 1918 y 1923, facilitadas especialmente por dicha entidad para esta ocasión.