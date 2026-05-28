SUBSECRETARIO DEL PATRIMONIO EMILIO DE LA CERDA CONOCE EL ÚNICO SITIO EN CHILE EN QUE SE HA ENCONTRADO LA MONEDA FUNDACIONAL DE UN ASENTAMIENTO ESPAÑOL

La autoridad se desplazó hasta el Parque del Estrecho de Magallanes (a 52 km al sur de Punta Arenas) con el objetivo de conocer en terreno los resultados de la investigación que desarrolla el equipo liderado por Soledad González, que ha revelado importantes pistas del fallido asentamiento español fundado el 25 de marzo de 1584. La comitiva estuvo integrada por la delegada presidencial regional, Ericka Farías; la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz; el director regional del Servicio del Patrimonio Cultural, Pablo Quercia; la encargada de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales, Javiera Gaona y la profesional de dicha repartición, Pamela Domínguez. En el lugar, el grupo fue recibido por la gerenta general de Parque del Estrecho de Magallanes, Ximena Castro, junto a miembros del directorio e integrantes de su equipo.

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Junto a ellos estuvo la investigadora del Centro de Estudios Históricos y Humanidades de la Universidad Bernardo O'Higgins, Magíster en Historia y Doctora en Filología Española, Soledad González, quien encabeza el proyecto arqueológico y viajó especialmente desde Santiago para guiar la visita en el área de estudios. Acompañada por el plano histórico original de la ciudad fundada a fines del siglo XVI, enfatizó que "encontramos la moneda exactamente en el lugar y en la posición indicados por Pedro Sarmiento de Gamboa en sus escritos, al referirse a la fundación de la Ciudad Rey Don Felipe en el estrecho de Magallanes. La pieza, que por una cara tiene la cruz de Jerusalén y por la otra el escudo de Felipe II, se encontró en la ubicación correspondiente al interior de la antigua iglesia, sobre una piedra que tenía su impronta. Es el único sitio en Chile con estas características y coincide con lo ocurrido en Argentina, donde Sarmiento de Gamboa fundó la otra ciudad, Nombre de Jesús. Es un hecho extraordinario que las únicas dos monedas fundacionales que hay de la época estén conectadas y hayan sido encontradas en el contexto de una investigación arqueológica".





El subsecretario de la Cerda destacó que "este trabajo valora mucho la investigación, porque cruza información de archivos -como el plano original- con arqueología en terreno. Además, el equipo ha elaborado un libro de difusión para comunicar al público general los hallazgos que se han encontrado aquí". Agregó que su visita a terreno pretende "apoyar esta investigación y conocer sus frutos, que son valiosísimos en un sitio que es fundacional no solo de Magallanes sino también de Chile como territorio, así como relevar la importancia de la arqueología en un momento en que a veces está en entredicho, porque tiene que convivir con proyectos de desarrollo. Queremos transmitir que estos pequeños vestigios materiales nos hablan de una historia y, además de ser importantes para la ciencia, permiten reconstruir una identidad regional y nacional".





La autoridad valoró de manera especial la gestión que realiza en el área el Parque del Estrecho de Magallanes: "Este sector nos interesa mucho como proyecto, porque se trata de un bien fiscal que fue concesionado por 50 años, y donde se ha construido un Centro de Visitantes y desarrollado todo un sistema de visitación, que cruza investigación científica con difusión. Existe un cruce virtuoso entre turismo, emprendimiento privado haciéndose cargo de un bien público, y poniendo a la disposición de la ciudadanía todo el conocimiento que se va generando".

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Respecto del origen de la investigación, Soledad González explicó que el equipo multidisciplinario que encabeza trabaja con el arqueólogo Simón Urbina de la Universidad Austral desde 2019 y que, en el contexto de ese primer proyecto, encontraron dos piezas de artillería de bronce de 1581. El subsecretario del Patrimonio pudo acceder a ellos, resguardados en condiciones especiales en un sector reservado del Centro de Visitantes mientras se determina su ubicación final: "Me impresionó mucho que se vean como si nunca hubieran estado enterrados, lo que tiene que ver con la aleación de bronce.

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Es como si hubieran sido fundidos recién; si bien presentan el óxido propio del bronce, las inscripciones del peso, el año, el nombre del factor están legibles, como si fueran de ayer y tienen 450 años. El estado de conservación es óptimo, lo que es muy impactante".

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La investigadora agradeció la visita de la autoridad, pues "para nosotros como equipo, es una satisfacción muy grande porque no siempre existe voluntad de conocer el trabajo de investigación, que a veces puede ser un poco árido y con un ritmo lento. Es motivador que haya interés por articular, ciencia, emprendimiento privado, turismo y Estado, y que eso se traduzca en una visita a terreno nos honra muchísimo. Aún restan dos años de proyecto, planeamos realizar 15 días de terreno a fines de este año, además de trabajo con drones, sistematización de la información obtenida y fechados para obtener una cronología del sitio, pues su historia de ocupación humana es mucho más larga y hemos encontrado evidencias de las ocupaciones de las poblaciones locales".

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Asimismo, la gerenta general de Parque del Estrecho de Magallanes, Ximena Castro, expresó que "la visita del subsecretario de patrimonio y de la seremi de Bienes Nacionales es tremendamente relevante para el trabajo que realizamos en todo lo referido a patrimonio histórico, cultural y natural. Queremos brindar a la comunidad un espacio para conocer y profundizar en el patrimonio de la región, cuya riqueza queremos poner a disposición de nuestros visitantes magallánicos, así como de quienes vienen del resto del país y el extranjero".