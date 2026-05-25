25 de mayo de 2026
FUERZA AÉREA DE CHILE GRADÚA A LA PRIMER MUJER PILOTO DE F-16
"Primera, pero no la última (...) El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más", señaló la teniente (A) Francisca Caces Arias.
Como un día "histórico" calificó la Fuerza Área de Chile (FACh) este lunes 25 de mayo al graduar a la primera mujer piloto de F-16.
Se trata de la teniente (A) Francisca Caces Arias, quien manifestó su orgullo de ser la "primera, pero no la última (...) El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más".
De acuerdo a lo informado en las redes sociales de la institución, este hito marca "un antes y un después en la aviación de combate en Chile".
"Un logro que no habla de género, sino de capacidad, preparación y excelencia, tras un exigente proceso que demanda lo mejor de cada aviador militar", señaló la FACh.
La Fuerza Aérea de Chile puntualizó que "sigue avanzando, integrando el mejor talento del país y abriendo nuevas rutas para las futuras generaciones".
Fuente: tvn.cl
El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en el sector de Avenida Circunvalación. La víctima resultó con lesiones graves, fuera de riesgo vital.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en el sector de Avenida Circunvalación. La víctima resultó con lesiones graves, fuera de riesgo vital.