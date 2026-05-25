FUERZA AÉREA DE CHILE GRADÚA A LA PRIMER MUJER PILOTO DE F-16

​Como un día "histórico" calificó la Fuerza Área de Chile (FACh) este lunes 25 de mayo al graduar a la primera mujer piloto de F-16.

Se trata de la teniente (A) Francisca Caces Arias, quien manifestó su orgullo de ser la "primera, pero no la última (...) El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más".

De acuerdo a lo informado en las redes sociales de la institución, este hito marca "un antes y un después en la aviación de combate en Chile".

"Un logro que no habla de género, sino de capacidad, preparación y excelencia, tras un exigente proceso que demanda lo mejor de cada aviador militar", señaló la FACh.

La Fuerza Aérea de Chile puntualizó que "sigue avanzando, integrando el mejor talento del país y abriendo nuevas rutas para las futuras generaciones".

Fuente: tvn.cl



