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25 de mayo de 2026

FUERZA AÉREA DE CHILE GRADÚA A LA PRIMER MUJER PILOTO DE F-16

"Primera, pero no la última (...) El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más", señaló la teniente (A) Francisca Caces Arias.

Teniente_Francisca_Caces

​Como un día "histórico" calificó la Fuerza Área de Chile (FACh) este lunes 25 de mayo al graduar a la primera mujer piloto de F-16.

Se trata de la teniente (A) Francisca Caces Arias, quien manifestó su orgullo de ser la "primera, pero no la última (...) El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más".

De acuerdo a lo informado en las redes sociales de la institución, este hito marca "un antes y un después en la aviación de combate en Chile".

"Un logro que no habla de género, sino de capacidad, preparación y excelencia, tras un exigente proceso que demanda lo mejor de cada aviador militar", señaló la FACh.

La Fuerza Aérea de Chile puntualizó que "sigue avanzando, integrando el mejor talento del país y abriendo nuevas rutas para las futuras generaciones".

Fuente: tvn.cl


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