MAGALLANES ALCANZA 44% DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE ALTERNANCIA PARA LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES

​Las regiones de Los Ríos y Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzaron un 44% de participación en el programa de alternancia educativa desarrollado por Fundación Chile Dual, posicionándose entre las zonas con mayor cobertura del país en esta formación orientada a docentes y equipos directivos de liceos técnico-profesionales. La iniciativa busca fortalecer herramientas relacionadas con estrategias de formación dual, pasantías y visitas pedagógicas, acercando la enseñanza técnico-profesional a las necesidades del entorno productivo. Actualmente, el programa ya está presente en 227 establecimientos educacionales del país y suma 12 versiones desde su implementación. En el sur del país, otras regiones también registraron cifras por sobre el promedio nacional. Los Lagos alcanzó un 31% de participación y Aysén llegó al 30%, reflejando el interés de comunidades educativas por fortalecer la conexión entre educación y empleo en sus territorios. La directora ejecutiva de Fundación Chile Dual, Andrea Garrido, señaló que el formato digital del programa permitió ampliar el acceso a formación especializada, especialmente en zonas donde las distancias dificultan la capacitación presencial. “Nos entrega información muy valiosa sobre dónde están las principales brechas y cómo debemos seguir avanzando”, indicó. Desde la fundación destacaron que este modelo online ha permitido acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a territorios donde sectores como el turismo, la acuicultura, la industria forestal y los servicios demandan capital humano cada vez más preparado.

