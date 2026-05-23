23 de mayo de 2026
MAGALLANES ALCANZA 44% DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE ALTERNANCIA PARA LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES
La región se posicionó entre las zonas con mayor cobertura nacional en la iniciativa impulsada por Fundación Chile Dual para fortalecer herramientas de formación vinculadas al mundo laboral.
Las regiones de Los Ríos y Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzaron un 44% de participación en el programa de alternancia educativa desarrollado por Fundación Chile Dual, posicionándose entre las zonas con mayor cobertura del país en esta formación orientada a docentes y equipos directivos de liceos técnico-profesionales.
La iniciativa busca fortalecer herramientas relacionadas con estrategias de formación dual, pasantías y visitas pedagógicas, acercando la enseñanza técnico-profesional a las necesidades del entorno productivo. Actualmente, el programa ya está presente en 227 establecimientos educacionales del país y suma 12 versiones desde su implementación.
En el sur del país, otras regiones también registraron cifras por sobre el promedio nacional. Los Lagos alcanzó un 31% de participación y Aysén llegó al 30%, reflejando el interés de comunidades educativas por fortalecer la conexión entre educación y empleo en sus territorios.
La directora ejecutiva de Fundación Chile Dual, Andrea Garrido, señaló que el formato digital del programa permitió ampliar el acceso a formación especializada, especialmente en zonas donde las distancias dificultan la capacitación presencial. “Nos entrega información muy valiosa sobre dónde están las principales brechas y cómo debemos seguir avanzando”, indicó.
Desde la fundación destacaron que este modelo online ha permitido acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a territorios donde sectores como el turismo, la acuicultura, la industria forestal y los servicios demandan capital humano cada vez más preparado.
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL: TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL EX REGIMIENTO PUDETO ENTRÓ EN FASE FINAL
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.