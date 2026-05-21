EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG INAUGURAN FERIA EN SUPERMERCADO LÍDER DE PUNTA ARENAS

Diez emprendedoras participantes de los programas Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes inauguraron este miércoles una feria de emprendimiento en el supermercado Líder del Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. La iniciativa forma parte del convenio entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Walmart Chile.

La actividad se desarrolla simultáneamente en 10 locales Líder de nueve regiones del país y busca fortalecer la comercialización y visibilización de negocios liderados por mujeres. En la feria participan emprendedoras con negocios formalizados dedicados a rubros como artesanía, tejidos, bisutería, cosmética, accesorios y decoración.

La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó que las participantes forman parte de procesos de capacitación y formalización impulsados por la institución. En tanto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, valoró la renovación del convenio con Walmart Chile, indicando que permite abrir nuevas oportunidades de comercialización para mujeres de la región.

Desde Walmart Chile, el gerente de Tienda y Experiencia Omnicanal de Líder Punta Arenas, David Cañas Uribe, señaló que la presencia de emprendedoras locales en el supermercado busca fortalecer el vínculo con la comunidad. Una de las expositoras, Valeria Burgos Bañares, creadora de “Atrapasoles de Ensueño”, relató que esta es la primera vez que puede exhibir públicamente sus productos gracias al apoyo recibido por el SernamEG.

La feria se encuentra instalada en el sector de salida de cajas del supermercado Líder del Mall Espacio Urbano Pionero y permanecerá abierta hasta el domingo 24 de mayo, entre las 10:30 y las 20:30 horas.

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