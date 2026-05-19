COMUNIDAD NÓMADA PRESENTA UNA SEMANA DEDICADA AL ENCUENTRO, LA CREACIÓN Y LAS ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS

Este sábado 23 de mayo, Casa Nómada abre sus puertas para recibir Niña Espacial, una obra familiar que mezcla ciencia ficción poética, teatro físico, visuales y música original en una experiencia inmersiva pensada para las infancias y públicos de todas las edades.

La obra sigue la travesía de LIA, una niña alienígena que llega a una Tierra devastada y, en medio de la búsqueda para reparar su nave, descubre aquello que hace verdaderamente humana a nuestra especie: la amistad, la empatía y el amor.

Con una propuesta escénica que incorpora teatro de objetos, proyecciones, paisajes sonoros y un trabajo corporal inspirado en movimientos robóticos que evolucionan hacia lo humano, Niña Espacial propone una experiencia sensible y contemporánea para reflexionar sobre los vínculos en tiempos de hiperconectividad y desconexión emocional.

📅 Sábado 23 de mayo

🕔 17:00 horas

📍 Casa Nómada — Croacia 1017

🎟️ Valor general: $5.000

🎟️ Preventa: $4.000

⚠️ Cupos limitados — reservas disponibles por mensaje directo.

Además, Comunidad Nómada continúa desarrollando sus espacios permanentes de formación artística con el ✨ Taller de Expresión Corporal y Danza ✨, una instancia abierta para explorar el movimiento, la creatividad y la conexión colectiva a través de herramientas de danza y trabajo corporal.

📅 Todos los jueves

🕖 19:00 a 21:00 horas

📍 Casa Nómada

En una región donde las artes escénicas siguen creciendo y generando nuevos espacios de encuentro comunitario, Casa Nómada se consolida como un punto de activación cultural independiente para la ciudad de Punta Arenas, impulsando experiencias que vinculan territorio, comunidad y creación contemporánea.