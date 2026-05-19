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19 de mayo de 2026

COMUNIDAD NÓMADA PRESENTA UNA SEMANA DEDICADA AL ENCUENTRO, LA CREACIÓN Y LAS ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS

La obra sigue la travesía de LIA, una niña alienígena que llega a una Tierra devastada y, en medio de la búsqueda para reparar su nave, descubre aquello que hace verdaderamente humana a nuestra especie: la amistad, la empatía y el amor.

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Este sábado 23 de mayo, Casa Nómada abre sus puertas para recibir Niña Espacial, una obra familiar que mezcla ciencia ficción poética, teatro físico, visuales y música original en una experiencia inmersiva pensada para las infancias y públicos de todas las edades.

La obra sigue la travesía de LIA, una niña alienígena que llega a una Tierra devastada y, en medio de la búsqueda para reparar su nave, descubre aquello que hace verdaderamente humana a nuestra especie: la amistad, la empatía y el amor.

Con una propuesta escénica que incorpora teatro de objetos, proyecciones, paisajes sonoros y un trabajo corporal inspirado en movimientos robóticos que evolucionan hacia lo humano, Niña Espacial propone una experiencia sensible y contemporánea para reflexionar sobre los vínculos en tiempos de hiperconectividad y desconexión emocional.

📅 Sábado 23 de mayo
🕔 17:00 horas
📍 Casa Nómada — Croacia 1017

🎟️ Valor general: $5.000
🎟️ Preventa: $4.000

⚠️ Cupos limitados — reservas disponibles por mensaje directo.

Además, Comunidad Nómada continúa desarrollando sus espacios permanentes de formación artística con el ✨ Taller de Expresión Corporal y Danza ✨, una instancia abierta para explorar el movimiento, la creatividad y la conexión colectiva a través de herramientas de danza y trabajo corporal.

📅 Todos los jueves
🕖 19:00 a 21:00 horas
📍 Casa Nómada

En una región donde las artes escénicas siguen creciendo y generando nuevos espacios de encuentro comunitario, Casa Nómada se consolida como un punto de activación cultural independiente para la ciudad de Punta Arenas, impulsando experiencias que vinculan territorio, comunidad y creación contemporánea.

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