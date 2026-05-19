19 de mayo de 2026
COMUNIDAD NÓMADA PRESENTA UNA SEMANA DEDICADA AL ENCUENTRO, LA CREACIÓN Y LAS ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS
La obra sigue la travesía de LIA, una niña alienígena que llega a una Tierra devastada y, en medio de la búsqueda para reparar su nave, descubre aquello que hace verdaderamente humana a nuestra especie: la amistad, la empatía y el amor.
Este sábado 23 de mayo, Casa Nómada abre sus puertas para recibir Niña Espacial, una obra familiar que mezcla ciencia ficción poética, teatro físico, visuales y música original en una experiencia inmersiva pensada para las infancias y públicos de todas las edades.
La obra sigue la travesía de LIA, una niña alienígena que llega a una Tierra devastada y, en medio de la búsqueda para reparar su nave, descubre aquello que hace verdaderamente humana a nuestra especie: la amistad, la empatía y el amor.
Con una propuesta escénica que incorpora teatro de objetos, proyecciones, paisajes sonoros y un trabajo corporal inspirado en movimientos robóticos que evolucionan hacia lo humano, Niña Espacial propone una experiencia sensible y contemporánea para reflexionar sobre los vínculos en tiempos de hiperconectividad y desconexión emocional.
📅 Sábado 23 de mayo
🕔 17:00 horas
📍 Casa Nómada — Croacia 1017
🎟️ Valor general: $5.000
🎟️ Preventa: $4.000
⚠️ Cupos limitados — reservas disponibles por mensaje directo.
Además, Comunidad Nómada continúa desarrollando sus espacios permanentes de formación artística con el ✨ Taller de Expresión Corporal y Danza ✨, una instancia abierta para explorar el movimiento, la creatividad y la conexión colectiva a través de herramientas de danza y trabajo corporal.
📅 Todos los jueves
🕖 19:00 a 21:00 horas
📍 Casa Nómada
En una región donde las artes escénicas siguen creciendo y generando nuevos espacios de encuentro comunitario, Casa Nómada se consolida como un punto de activación cultural independiente para la ciudad de Punta Arenas, impulsando experiencias que vinculan territorio, comunidad y creación contemporánea.
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.