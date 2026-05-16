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16 de mayo de 2026

CHILE INICIA PLAN NACIONAL PARA RETIRAR CABLES EN DESUSO EN LAS 16 REGIONES

La iniciativa contempla más de 66 mil intervenciones en 319 comunas durante los próximos tres años para ordenar el cableado aéreo y retirar infraestructura fuera de uso.

CABLES EN DESUSO

El Gobierno inició el Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, programa que busca eliminar cableado en desuso y ordenar la infraestructura aérea en distintas ciudades del país. La medida considera más de 66 mil intervenciones en las 16 regiones y se ejecutará en 319 comunas durante los próximos tres años.

La iniciativa apunta a enfrentar el problema del cableado acumulado en postes y espacios públicos, situación visible en distintas ciudades del país donde existen cables fuera de uso, instalaciones deterioradas y saturación de infraestructura aérea. El plan contempla labores de retiro, ordenamiento y fiscalización coordinadas entre autoridades y empresas del sector.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, señaló que la medida busca mejorar la seguridad y calidad de vida en las ciudades, además de contribuir a una mejor mantención del espacio público. El programa se desarrolla en un contexto donde Chile mantiene altos niveles de conectividad digital y expansión de redes de telecomunicaciones.

El despliegue del plan considera trabajos en comunas de distintas regiones, incluyendo sectores urbanos donde el cableado acumulado se ha transformado en una preocupación para vecinos y municipios debido al impacto visual y los riesgos asociados a infraestructura en mal estado.

Desde el Ejecutivo indicaron que el desafío será mantener el ordenamiento del cableado en el tiempo y reforzar las labores de supervisión para evitar nuevas acumulaciones de infraestructura aérea en desuso.


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