EL GRUPO AERONAVAL SUR DE LA ARMADA DE CHILE DESTACA SU ROL ESTRATÉGICO EN SOBERANÍA, RESCATE Y APOYO A LA COMUNIDAD EN MAGALLANES

En una entrevista en vivo para el programa "BuenosDiasRegion" de Polar Comunicaciones, el Capitán de Fragata Benjamín Paredes, Comandante del Grupo Aeronaval Sur Punta Arenas, relevó el impacto estratégico y social de esta unidad de vuelo de la Armada de Chile, la cual cumple 42 años de servicio ininterrumpido en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Durante la conversación, el Comandante Paredes explicó cómo la aviación naval proyecta el poder militar y del Estado en la región a través de dos componentes principales operados desde Punta Arenas: un avión de exploración aeromarítima y un helicóptero de rescate.

Vigilancia y rescates de alta complejidad

El Capitán Paredes detalló las misiones del avión de exploración, centrado en la fiscalización pesquera —incluyendo el control de flotas extranjeras en aguas jurisdiccionales e interiores— y en la búsqueda de embarcaciones en condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, destacó el éxito de un reciente y complejo rescate aeromédico ejecutado en la boca occidental del Estrecho de Magallanes, que se extendió por casi 24 horas. La operación implicó coordinar el avance a máxima velocidad de un buque mercante internacional en aguas australes para permitir que el helicóptero naval, tras reabastecerse de combustible en el aislado Faro Félix, insertara a dos enfermeros navales. Gracias a la maniobra con grúa de rescate, se logró estabilizar y evacuar directamente hacia el Hospital Clínico de Magallanes a un tripulante de nacionalidad filipina con síntomas graves de apendicitis.

Soberanía e integración en los puntos más aislados

La entrevista sirvió también para visibilizar el apoyo logístico del Grupo Aeronaval a las familias y marinos que hacen soberanía en faros de control de tráfico marítimo y posiciones insulares de la tercera zona naval, tales como el Paso Tortuoso, Timbales y el emblemático Faro del Fin del Mundo en las Islas Diego Ramírez (ubicado a 60 millas del Cabo de Hornos).

"Es una presencia del Estado en otra arista", señaló el Comandante, mencionando que el helicóptero es clave para el traslado de víveres, relevo de personal e instalación de tecnología meteorológica. Además, destacó cómo esta conectividad permite a los niños de las familias navales aisladas mantener su educación a distancia vía internet.

Resguardo de intereses marítimos y la economía regional

Paredes enfatizó la relevancia de custodiar los espacios marinos no solo por defensa, sino por su impacto en la economía local, recordando que la acuicultura y el turismo de avistamiento son pilares en la región que requieren protección contra la pesca ilegal para asegurar un medioambiente saludable. Como hito reciente, mencionó la realización del primer ejercicio de búsqueda y rescate en Bahía Chilota, Tierra del Fuego.

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