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15 de mayo de 2026

EJECUTIVOS DE GASCO Y AUTORIDAD ABORDAN DESAFÍOS ENERGÉTICOS DE TIERRA DEL FUEGO

En la ocasión se realizó una presentación sobre las actividades y proyectos que desarrolla GASCO Magallanes en Tierra del Fuego, haciendo hincapié en las diversas soluciones energéticas relacionadas con el gas natural, el gas licuado y la combinación de ambos, entre otros.

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En Porvenir, el martes 12 de mayo, ejecutivos de GASCO Magallanes mantuvieron una reunión de trabajo con la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, en la que se abordaron los desafíos que enfrenta este territorio relacionado con soluciones energéticas para las comunidades y las actividades productivas de la zona.

 

En la ocasión se realizó una presentación sobre las actividades y proyectos que desarrolla GASCO Magallanes en Tierra del Fuego, haciendo hincapié en las diversas soluciones energéticas relacionadas con el gas natural, el gas licuado y la combinación de ambos, entre otros.

 

En tanto, la autoridad manifestó la necesidad de llegar con soluciones energéticas a los territorios alejados de la isla, tales como la ruta a Yendegaia y sectores periurbanos de Porvenir.

 

Sergio Huepe, Gerente de Negocios de GASCO Magallanes agradeció el espacio que les brindó Margarita Norambuena y junto con desearle una exitosa gestión invitó a abordar los desafíos energéticos en forma conjunta con la autoridad.

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CONSEJERO ANDRÉS LÓPEZ ADVIERTE SOBRE EL FUTURO DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) Y LA FALTA DE INVERSIÓN EN TIERRA DEL FUEGO

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