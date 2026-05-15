ALCALDESA MAYORGA ACLARA SITUACIÓN EN CORPORACIÓN DE CULTURA: "CUMPLIREMOS CON LO QUE INSTRUYA CONTRALORÍA"

En una reciente entrevista con Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bamonde, destacó el exitoso inicio de las celebraciones por el 115° aniversario de la comuna, subrayando que este año la festividad se desarrolla bajo una gestión financiera responsable y una visión estratégica centrada en la inversión pública y el crecimiento productivo.

Un Aniversario para la Comunidad

Tras un periodo de austeridad, la alcaldesa anunció que el municipio ha logrado nivelar sus finanzas, permitiendo una programación ambiciosa que comenzó con un masivo show de Harry Nach (reuniendo a más de 10.000 personas) y que continuará este sábado con la presentación de la artista nacional Alanys Lagos en el anfiteatro local.

"Queremos unir a la comunidad y a las familias. El aniversario no es solo fiesta, es celebrar que estamos recuperando nuestra capacidad de gestión", señaló la autoridad, destacando actividades como el carnaval de invierno, eventos deportivos y el tradicional certamen de candidatas a reina.

Gestión Directa con el Ejecutivo

Mayorga detalló su reciente gira por Santiago, donde sostuvo una histórica reunión con el Presidente de la República, José Antonio Kast, y diversos ministros. Puerto Natales se posiciona como el único municipio a nivel nacional en concretar una agenda de este tipo al inicio del nuevo gobierno.

Los puntos críticos presentados al nivel central incluyen:

Infraestructura Clave: Reubicación del muelle multipropósito y ampliación del terminal del Aeródromo Teniente Julio Gallardo.

Servicios Básicos: Priorización de agua potable y electrificación para sectores periurbanos.

Conectividad Urbana: Solución para el nudo crítico de la avenida Última Esperanza y pavimentación masiva de calles.

Salud: Avances en el diseño del nuevo CESFAM para la comuna, optimizando recursos mediante el uso de terrenos municipales.

Estabilidad Financiera tras Crisis Heredada

Durante el balance de su gestión 2025, la alcaldesa recordó el complejo escenario inicial: un municipio con cifras rojas y una deuda millonaria en alumbrado público. Hoy, gracias a un plan de austeridad y recaudación estratégica, la municipalidad proyecta iniciar el 2026 con una caja efectiva superior a los 1.000 millones de pesos.

"Recibimos una ciudad a oscuras y un municipio con déficit. Hoy podemos decir que hemos cumplido el compromiso de estabilizar los sueldos y estamos listos para invertir en lo que los vecinos demandan: pavimentación y seguridad", enfatizó.

Transparencia y Desafíos Administrativos

Consultada sobre los requerimientos de Contraloría respecto a la Corporación de Cultura, la alcaldesa transmitió tranquilidad, informando que disponen de 60 días para aclarar temas administrativos relacionados con perfiles de cargo. Aseguró que la institución cumplirá, como siempre, con todos los dictámenes del organismo fiscalizador, manteniendo el enfoque en el desarrollo armónico de la ciudad.





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