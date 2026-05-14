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14 de mayo de 2026

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS DE PUNTA ARENAS ANALIZA EL IMPACTO DEL ALZA DE COMBUSTIBLES Y EXIGE MAYOR FISCALIZACIÓN EN FRONTERAS

Buenos días región.

carlosestrada

En una entrevista concedida al matinal "BuenosDíasRegión" de Polar Comunicaciones, Carlos Estrada, Presidente de la Asociación Gremial de Transportistas de Magallanes, realizó un balance sobre la situación crítica que enfrenta el sector debido a las alzas históricas de los combustibles y la relación de los gremios con la actual administración gubernamental.

Absorción de costos y diálogo con el Gobierno

Estrada señaló que el sector está asimilando un alza de combustible que calificó como "histórica". El dirigente explicó que, dado que el combustible representa cerca del 40% de la facturación de una empresa de transporte, ha sido imperativo traspasar estos costos a los generadores de carga para evitar trabajar bajo costo.

A pesar de la presión económica, Estrada destacó la madurez del gremio al evitar movilizaciones o cortes de ruta, entendiendo que las causas del alza son conflictos internacionales fuera del control del gobierno chileno. "Un paro no va a desbloquear los problemas en Medio Oriente", afirmó [ 06:50 ]. Asimismo, valoró la fluidez actual en la comunicación con el Ejecutivo tras un periodo inicial de adaptación.

Demandas históricas: Impuesto Específico y Ley de Transporte

El dirigente enfatizó la necesidad de abordar problemas de fondo, como el impuesto específico a los combustibles, el cual calificó como un "contrasentido" dado que su fin original (reparar carreteras tras el terremoto de 1986) ya se cumplió y hoy las rutas están concesionadas [ 09:03 ].

Además, Estrada hizo un llamado a avanzar en una Ley de Transporte que cree un registro nacional de transportistas para profesionalizar y ordenar el sector, similar al sistema que rige al transporte de pasajeros.

Denuncia de falta de fiscalización en fronteras

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia sobre la falta de control a camiones extranjeros, particularmente argentinos, que ingresan por los pasos fronterizos de la región. Según Estrada, más del 90% de estos vehículos circulan con sobrepeso, dañando severamente el patrimonio vial de Magallanes [ 14:24 ].

"Hay un abandono de funciones por parte de la autoridad. Un camión argentino puede cruzar Chile sin pasar jamás por una balanza, con un exceso de hasta 15 toneladas", denunció el dirigente, instando a las autoridades a ejercer una fiscalización efectiva en los puntos de entrada [ 15:19 ].

Vinculación con la industria local

Finalmente, Estrada se refirió al impacto de industrias como la salmonicultura y los futuros proyectos de hidrógeno verde. Instó a estas empresas a fortalecer su Responsabilidad Social Empresarial contratando proveedores locales y mitigando el impacto vial que generan en la comunidad.



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