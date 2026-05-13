HACIENDO UN LLAMADO AL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD AGUAS MAGALLANES LANZA CAMPAÑA INVIERNO PARA REFORZAR EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Con un llamado a prepararse con anticipación para enfrentar la temporada de bajas temperaturas, desde la sede de la Junta de Vecinos René Schneider, Aguas Magallanes inició oficialmente su Campaña Invierno 2026, iniciativa que busca reforzar junto a la comunidad el cuidado de las instalaciones domiciliarias expuestas al frío y prevenir inconvenientes asociados al congelamiento de cañerías.

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Durante la jornada, se mostró parte del material preparado especialmente para difundir consejos y medidas preventivas: un video tutorial con consejos prácticos y folletería con recomendaciones para proteger las instalaciones durante el invierno.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar y proteger las instalaciones interiores y exteriores del domicilio, expuestas al frío, utilizar materiales aislantes adecuados, desconectar mangueras de riego y evitar prácticas de riesgo como lo es cubrir cañerías con ropa o telas, ya que estas pueden absorber humedad, congelarse y provocar daños. También el llamado es a no utilizar fuego ni agua caliente para descongelar tuberías.

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"Queremos invitar a la comunidad a prepararse desde ahora. En Magallanes, el invierno exige tomar medidas concretas y oportunas. Proteger las instalaciones domiciliarias es clave para evitar emergencias, cuidar el suministro y vivir una temporada más segura", señaló Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de la compañía.

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Verónica Bórquez, presidenta de la Junta de Vecinos René Schneider, valoró la iniciativa de Aguas Magallanes, donde la participación de los vecinos es fundamental para enfrentar este invierno preparados. Por su parte, Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, se sumó al llamado preventivo dando especial énfasis a proteger adecuadamente y con materiales aislantes recomendados, las instalaciones domiciliarias.

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Como parte del despliegue, Aguas Magallanes realizará un trabajo territorial con juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y clubes de adultos mayores. Se proyectan capacitaciones semanales en Punta Arenas y actividades mensuales en Natales y Porvenir, además del programa "Vecino Preparado", que considera intervenciones breves en espacios comunitarios para entregar consejos preventivos y material de apoyo.

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El material considera dípticos informativos, stickers con el mensaje "Estoy listo para el invierno" y piezas gráficas con recomendaciones prácticas. Ante eventuales emergencias o episodios de bajas temperaturas Aguas Magallanes tendrán disponible sus canales de atención: línea telefónica 612280028 y redes sociales.

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Con esta campaña, Aguas Magallanes busca fortalecer la preparación de los hogares, promover el autocuidado y reforzar el vínculo con la comunidad, recordando que enfrentar el invierno de buena manera requiere planificación, información y el compromiso de toda la comunidad.



