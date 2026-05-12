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12 de mayo de 2026

RENUNCIA SUBSECRETARIO DE CIENCIA, RAFAEL ARAOS: SE HABRÍA NEGADO A FIRMAR DESPIDOS

​Fuentes de la cartera expusieron que hubo diferencias entre ambas autoridades respecto de las formas de trabajar al interior de la cartera. En este sentido, sostuvieron que Lincolao es de ir aprendiendo sobre la marcha y Araos más estratégico, de armar planificaciones.

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El Ministerio de Ciencia confirmó a La Radio la renuncia del subsecretario Rafael Araos, tras un quiebre con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

Fuentes de la cartera expusieron a Radio Bío Bío que hubo diferencias entre ambas autoridades respecto de las formas de trabajar al interior de la cartera. En este sentido, sostuvieron que Lincolao es de ir aprendiendo sobre la marcha y Araos más estratégico, de armar planificaciones.

Lo anterior, produjo un “choque cultural de cómo ordenar los equipos”, mencionaron fuentes de La Radio. Esto provocó que los equipos comenzaran a tensionarse.

Según La Tercera, las diferencias se dieron luego de que en el ministerio comenzara a correr entre los funcionarios fuerte la idea de que se consumarían despidos. En esa línea, el pasado 30 de abril, la Ministra habría solicitado al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la repartición. Esta fue “la gota que rebalsó el vaso”, señalaron a La Radio fuentes del MinCiencia.

Esto involucraba a cerca de 40 personas, de acuerdo con el citado medio, lo que implicaba desvincular a cerca de un 30% de la dotación total. Ante ello, Araos se habría negado y no habría querido firmar los despidos, ofreciendo su renuncia.

Sin embargo, esa dimisión nunca se concretó, entre otras cosas, por el viaje de Lincolao a Estados Unidos, en su gira con el canciller bajo el programa “Choose Chile”.

Ya con el regreso de la secretaria de Estado al país, la renuncia se concretó pasadas las 18:00 horas de este lunes.

Renuncia subsecretario de Ciencia, Rafael Araos

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Ciencia expuso que “el Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó este lunes la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos su trabajo durante este período y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”.

Asimismo, la cartera precisó que “mientras se nombra alguien en su reemplazo, será subrogado en el cargo por Carolina Rossi, Jefe de División de Tecnología Emergente. El Ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas”.

Fuente: biobiochile.cl 

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