MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REPUSO LUMINARIAS DAÑADAS POR ACCIDENTES EN AVENIDA FREI Y ALDUNATE

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos de reposición de postes y luminarias dañados por accidentes vehiculares en Avenida Frei y Avenida Aldunate, intervención que implicó una inversión cercana a los 50 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos municipales. Las obras fueron ejecutadas mediante el contrato vigente de mantenimiento de Alumbrado Público con la empresa contratista Preselec.





El proyecto contempló inicialmente la reposición de 12 postes de alumbrado público ubicados en el bandejón central de Avenida Frei y Avenida Aldunate. Sin embargo, los nuevos accidentes ocurridos durante el desarrollo de las obras elevaron la cifra a 17 postes dañados y reinstalados.





El alcalde Claudio Radonich señaló que estos daños han significado un importante gasto para el municipio. "Estamos invirtiendo más de 43 millones de pesos para reponer postes que no tendrían que haberse cambiado si no fuera por la irresponsabilidad de algunos conductores. Cada choque afecta directamente a toda la ciudad, porque son recursos que podrían destinarse a otras necesidades de los vecinos", afirmó la autoridad.





El jefe comunal reforzó sus dichos señalando que "esta plata se la han robado a la ciudad", agregando que "son recursos que podrían traducirse, por ejemplo, en más de 100 mil pañales para adultos".

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Radonich añadió que los trabajos se ejecutaron exclusivamente en el eje Frei-Aldunate, aunque recordó que anteriormente también fue necesario reponer más de 30 postes en el sector Costanera debido a situaciones similares.

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Por su parte, el encargado de Alumbrado Público del municipio, Cristian Loyola, explicó que la reposición de este tipo de infraestructura implica largos tiempos de espera debido a las características técnicas de los postes y a las complejidades logísticas para trasladar los materiales hasta la Región de Magallanes. "Los postes de 12 metros que instalamos poseen características especiales y resistencia a impactos. El proceso de adquisición comenzó el año pasado y los materiales llegaron recién entre febrero y marzo de este año. Además, muchos de estos insumos son importados desde otros países y posteriormente trasladados desde Santiago hasta nuestra región", indicó.

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Cada estructura reinstalada posee 12 metros de altura y está equipada con luminarias LED de 150 watts de potencia, totalizando 38 luminarias destinadas a mejorar la seguridad y visibilidad en esta importante arteria de Punta Arenas.

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Finalmente, desde el municipio recordaron que esta inversión se suma a la reposición del farol Neruda, dañado durante el fin de semana en las cercanías de la Plaza Muñoz Gamero, tras un accidente protagonizado por una conductora que circulaba contra el tránsito y que, según se informó, conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas. Los trabajos implicarán una inversión adicional cercana a los 6 millones de pesos, debido a la necesidad de importar piezas especiales desde Santiago, proceso que tardará más de un mes.