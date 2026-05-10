CICLO DE TALLERES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC ACERCÓ LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Con actividades desarrolladas en distintos sectores de Punta Arenas y en dependencias de la Universidad de Magallanes, se realizó un ciclo de talleres abiertos a la comunidad como antesala de la IV Conferencia Internacional del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), instancia enfocada en biodiversidad, conservación y ciencias subantárticas.

Los talleres reunieron a estudiantes universitarios, investigadores y vecinos interesados en distintas áreas científicas. Entre las actividades destacó el trabajo del laboratorio de dendrocronología, donde participantes conocieron técnicas para estudiar los anillos de crecimiento de árboles y analizar procesos ambientales a través del tiempo.

Otra de las jornadas se desarrolló en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la UMAG, donde se abordó el rol ecológico de organismos como macroalgas, hongos, líquenes y musgos. Además, un grupo participó en el taller “Evolución de los helechos”, realizado junto a especialistas de Argentina e INACH, que incluyó una visita al vivero de CONAF en Río de los Ciervos.

El ciclo también contempló un recorrido por distintos puntos de Punta Arenas para analizar la historia glacial de la ciudad y comprender la relación entre el territorio y los procesos naturales del pasado. Las actividades marcaron la antesala de la IV Conferencia Internacional CHIC, que se desarrollará entre el 11 y el 14 de mayo en el Centro Subantártico Cabo de Hornos de la UMAG, en Puerto Williams.

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