Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de mayo de 2026

CICLO DE TALLERES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC ACERCÓ LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

​Las actividades previas a la IV Conferencia Internacional CHIC reunieron a estudiantes, académicos y vecinos en torno a talleres sobre biodiversidad, glaciares, criptógamas y evolución de los helechos.

conferencia chic

Con actividades desarrolladas en distintos sectores de Punta Arenas y en dependencias de la Universidad de Magallanes, se realizó un ciclo de talleres abiertos a la comunidad como antesala de la IV Conferencia Internacional del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), instancia enfocada en biodiversidad, conservación y ciencias subantárticas.

Los talleres reunieron a estudiantes universitarios, investigadores y vecinos interesados en distintas áreas científicas. Entre las actividades destacó el trabajo del laboratorio de dendrocronología, donde participantes conocieron técnicas para estudiar los anillos de crecimiento de árboles y analizar procesos ambientales a través del tiempo.

Otra de las jornadas se desarrolló en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la UMAG, donde se abordó el rol ecológico de organismos como macroalgas, hongos, líquenes y musgos. Además, un grupo participó en el taller “Evolución de los helechos”, realizado junto a especialistas de Argentina e INACH, que incluyó una visita al vivero de CONAF en Río de los Ciervos.

El ciclo también contempló un recorrido por distintos puntos de Punta Arenas para analizar la historia glacial de la ciudad y comprender la relación entre el territorio y los procesos naturales del pasado. Las actividades marcaron la antesala de la IV Conferencia Internacional CHIC, que se desarrollará entre el 11 y el 14 de mayo en el Centro Subantártico Cabo de Hornos de la UMAG, en Puerto Williams.


INDH

INDH Y ACNUDH INICIAN CICLO DE TALLERES PARA INFORMES SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA ONU

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MÁS DE 580 ESTUDIANTES DE MAGALLANES ACCEDEN A TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO SUBSIDIADO

Leer Más

​El programa impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones beneficia a alumnos de Punta Arenas y Puerto Natales, incluyendo establecimientos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

​El programa impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones beneficia a alumnos de Punta Arenas y Puerto Natales, incluyendo establecimientos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

SERVICIO TTE ESCOLAR 5
nuestrospodcast
conferencia chic

CICLO DE TALLERES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC ACERCÓ LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
conferencia chic

CICLO DE TALLERES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC ACERCÓ LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
CEREMONIA OFICIAL

EJÉRCITO REACTIVÓ ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN EN CENTROS DE RESERVISTAS A NIVEL NACIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PLAN-DE-RECONSTRUCCION-NACIONAL-768x510

COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA IDEA DE LEGISLAR LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EN ESTRECHA Y TENSA VOTACIÓN