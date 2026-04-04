SEREMI DE SALUD INICIA CICLO DE TALLERES PREVENTIVOS SOBRE MAREA ROJA EN ESCUELAS DE MAGALLANES

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes inició un ciclo de talleres educativos sobre marea roja en establecimientos educacionales de la región. La primera actividad se desarrolló en la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar de Barranco Amarillo, dirigida a estudiantes de 5° y 6° básico.

Durante la jornada, los alumnos conocieron de manera lúdica este fenómeno que afecta a los mariscos y puede representar un riesgo para la salud. Se abordaron medidas preventivas, como extraer mariscos solo de áreas autorizadas, comprar en locales regulados y exigir informes de análisis emitidos por laboratorios de la Autoridad Sanitaria.

Daniela Pérez, profesional del Programa de Marea Roja de la Seremi, explicó que los talleres incluyen la presentación de un video educativo, la interacción con los estudiantes para conocer sus experiencias y una prueba escrita. Además, se muestran las especies marinas más afectadas por este fenómeno en la región.

El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva anual de la autoridad sanitaria. “Los estudiantes pueden aprender sobre los riesgos de la marea roja y transmitir esta información a sus familias y comunidades, reforzando la prevención y el consumo seguro de productos del mar”, señaló.

El ciclo de talleres se extenderá durante todo el año, llegando a diversas comunas de Magallanes. Paralelamente, la Seremi mantiene líneas de vigilancia y fiscalización para garantizar la seguridad alimentaria, recordando a la población la importancia de informarse por canales oficiales y adoptar medidas de autocuidado. En 2025, más de 700 estudiantes participaron de estas actividades educativas.





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