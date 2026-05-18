DEUDORES DEL CAE SUFREN REVÉS JUDICIAL: 74% DE RECURSOS CONTRA TGR FUERON DECLARADOS INADMISIBLES

La Tesorería General de la República (TGR) reveló que de un total de 1.968 recursos de protección interpuestos por materias vinculadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), 1.453 fueron declarados inadmisibles por las distintas Cortes de Apelaciones del país.

Asimismo, y a través de un comunicado, esta jornada se informó que la Corte Suprema declaró inadmisibles 239 apelaciones presentadas por recurrentes.

Desde la TGR destacaron los resultados obtenidos a través de las gestiones judiciales realizadas ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, en el marco de los recursos de protección presentados por deudores vinculados al CAE.

El organismo dio a conocer que de los 1.968 recursos de protección en contra de TGR, 1.453 fueron declarados inadmisibles, lo que representa cerca del 74% del total de acciones ingresadas. A la fecha, solo 236 recursos fueron declarados admisibles.

Entre las Cortes de Apelaciones donde se registró el mayor número de declaraciones de inadmisibilidad, destacan Santiago (569), San Miguel (197), Concepción (146) y Rancagua con 58 resoluciones en línea.

En cuanto a los recursos que sí fueron declarados admisibles, las principales Cortes de Apelaciones fueron Talca (102), Valparaíso (99), La Serena (24) y Arica (7).

En esa línea, la TGR subrayó que la Corte Suprema ya declaró inadmisibles más de 250 recursos de protección.

Asimismo, desde la institución señalaron que “estos resultados reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la TGR en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior”.

Fuente: biobiochile.cl