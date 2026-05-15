EXIGEN INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE TRABAJADOR EN MUELLE DE PUERTO WILLIAMS Y APUNTAN A FALTA DE FISCALIZACIÓN

Frente al evitable fallecimiento del trabajador Gonzalo Hernán Oyarzo Cabero en el muelle de Puerto Williams, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la desidia institucional y declaramos lo siguiente:



La muerte de Gonzalo, joven de 36 años, exalumno de la comuna, y trabajador de la centolla, no es un simple accidente fortuito. Es la consecuencia directa de un sistema que abandona a los pescadores artesanales a su suerte, obligándolos a operar en muelles congelados, sin luminarias adecuadas y bajo condiciones climáticas extremas que transforman el terminal pesquero en una trampa mortal.



Pedimos públicamente saber cuál ha sido el rol fiscalizador por parte de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams y de la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), para evitar este accidente



Creemos que no se puede tolerar que la autoridad marítima limite su rol a firmar resoluciones de "Puerto Cerrado" desde la comodidad de una oficina, mientras desatiende por completo la fiscalización en el terreno. En este sentido, es imperiosa la presencia de la Policía Marítima en la losa del muelle para controlar las faenas internas de las embarcaciones atracadas.

Nos preguntamos que ha dicho y hecho el SEREMI del Trabajo ante la muerte del trabajador, asimismo pedimos a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, y al Delegado Provincial de la Antártica Chilena, para que dejen los discursos protocolares y metafóricos y enfrenten la crisis de seguridad portuaria que golpea a Cabo de Hornos.



Por tanto, demandamos un vuelco radical en el estándar de fiscalización. La Armada de Chile cuenta con los recursos y las atribuciones legales para garantizar el orden y la seguridad en el litoral. No basta sólo el argumento del autocuidado para eludir responsabilidades.



Exigimos al Ministerio Público que la investigación liderada por la fiscalía local no limite este caso a un mero peritaje técnico de la lancha motor Loreto. Demandamos que se indague a fondo la responsabilidad administrativa y penal de los mandos de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams por la evidente falta de servicio y la nula fiscalización en un recinto público.



​



​Partido Comunista de Chile Regional Magallanes.

