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13 de mayo de 2026

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA “MADRES DE GAZA” CONMOVIÓ A PUNTA ARENAS EN VÍSPERAS DEL DÍA DE LA MADRE

Este pasado 9 de mayo, en dependencias de los centros comerciales Espacio Urbano y Zona Franca de Punta Arenas, se realizó una intervención urbana y artística en el marco de la conmemoración del Día de la Madre.

Madres de gaza en Costanera

La propuesta reunió a la colectiva local Madres de Gaza —dirigida por Verónica López y activa desde hace ya algunos años en intervenciones urbanas por Palestina en nuestra ciudad— junto a la actriz Julied Zapata, quien presentó esta acción artística proveniente desde la Región de La Araucanía. Ambas iniciativas convergieron en una manifestación performática de apoyo al pueblo palestino y de denuncia frente al genocidio que afecta a Gaza.

Las mujeres participantes, activistas comprometidas con los derechos humanos y la paz, dieron vida a una caminata simbólica marcada por el dolor de las madres palestinas. El latido de un corazón devastado fue interpretado mediante el sonido del kultrung, acompañado por el silencioso y solemne andar de las “Madres de Gaza”, generando una escena profundamente emotiva.

La intervención no dejó indiferentes a quienes recorrían aceleradamente los centros comerciales realizando compras previas al Día de la Madre, fecha que en Chile constituye uno de los períodos de mayor consumo del año, junto a Navidad. Varias personas detuvieron su marcha para observar la romería, tomar fotografías, grabar registros o preguntar por el significado de la acción, mientras personal de seguridad seguía atentamente el recorrido de las artistas.

La actividad tuvo un carácter completamente pacífico y buscó exclusivamente sensibilizar a la comunidad, promoviendo la empatía, la solidaridad y la reflexión respecto a la situación que vive el pueblo palestino.

Un resumen audiovisual de esta intervención puede revisarse en las redes sociales de Patagonia por Palestina.

La colectiva organizadora reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la memoria y la construcción de una cultura de paz, utilizando el arte como herramienta de conciencia social y encuentro comunitario.

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