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12 de mayo de 2026

ESTUDIANTES DE LA UMAG PODRÁN SIMULAR CICLO COMPLETO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE GRACIAS A NUEVO LABORATORIO

Aquí hidrógeno verde.

drvidalcereumag

Esta mañana, en el programa "Aquí hidrógeno verde" de Polar Comunicaciones, el Dr. Humberto Vidal, director del Centro de Estudio de los Recursos Energéticos (CERE), destacó la puesta en marcha del nuevo laboratorio de hidrógeno verde de la Universidad de Magallanes (UMAG), infraestructura que busca fortalecer la formación técnica y profesional de estudiantes vinculados al área energética.

La casa de estudios presentó recientemente las obras civiles finalizadas y el equipamiento instalado en dependencias del CERE, en el campus central de Punta Arenas, como parte de la iniciativa “Desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía”, ejecutada por la UMAG en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Energía.

Durante la actividad, estudiantes, docentes y autoridades recorrieron las instalaciones y conocieron el funcionamiento del sistema, el cual permite simular el ciclo completo de producción, almacenamiento y uso del hidrógeno. El laboratorio cuenta con un contenedor equipado con un electrolizador de mediana escala de 20 kW y una celda de combustible de 10 kW. La inversión total de las instalaciones alcanzó los 500 millones de pesos y permitirá incorporar esta infraestructura a la malla educativa de la universidad durante 2026, ampliando las oportunidades de aprendizaje práctico para estudiantes, principalmente de carreras de Ingeniería.

El proyecto también contempla la entrega de kits educacionales de electrólisis y celdas de combustible a liceos técnico-profesionales de la región, junto con capacitaciones para docentes y actividades prácticas orientadas a estudiantes, fortaleciendo así la formación regional en torno a las energías limpias y el hidrógeno verde.


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