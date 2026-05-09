NUEVAS LIBERACIONES DE ÑANDÚES BUSCAN FORTALECER LA ESPECIE EN EL PARQUE NACIONAL PATAGONIA

Tres nuevas liberaciones de ñandúes se realizaron recientemente en las estepas del Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, reforzando los esfuerzos para recuperar la población de esta especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción en la zona.

En total, 39 ñandúes fueron liberados durante marzo y abril, luego de permanecer en un proceso de aclimatación en corrales ubicados en el sector Valle Chacabuco. Las aves llegaron en febrero desde el centro de reproducción de la Reserva Quimán, en Futrono, Región de Los Ríos, como parte del Programa de Conservación y Recuperación del Ñandú impulsado por Rewilding Chile junto a CONAF, SAG y otras instituciones.

Desde Rewilding Chile destacaron que el trabajo busca fortalecer la población y proteger el hábitat de la especie frente a amenazas como el ataque de perros y la pérdida de ecosistemas. Además, las jornadas de liberación contaron con participación de vecinos de localidades cercanas y representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú (Serfor), quienes trabajan en la conservación del suri, subespecie conocida como el ñandú del norte.

El programa comenzó en 2014 en el Valle Chacabuco y con el paso de los años se ha convertido en una iniciativa de colaboración internacional. Durante 2025 se concretó la primera translocación de ejemplares desde Argentina y este año participaron expertos peruanos para intercambiar experiencias sobre reproducción, monitoreo y recuperación de la especie.

Posterior a las liberaciones, equipos de Vida Silvestre de Rewilding Chile realizan seguimiento en terreno y monitoreo satelital para estudiar el comportamiento y desplazamiento de los ejemplares. Uno de los casos observados corresponde a una hembra bautizada como “La argentina”, que ha registrado movimientos sobre más de 100 mil hectáreas entre sectores de Chile y Argentina.

​

