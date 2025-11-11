CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

​Al igual que en comicios anteriores, los únicos documentos válidos para sufragar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del domingo 16 de noviembre serán la cédula de identidad o el pasaporte vigente, con la excepción de aquellos documentos que estén vencidos desde el 16 de noviembre de 2024.



Así lo informaron en punto de prensa esta mañana, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado; el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; y el Director Regional (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Patricio Carreño Castillo. Esta instancia informativa permitió además informar a la ciudadanía acerca de la función que desempeñarán las y los funcionarios del Registro Civil durante la primera vuelta de este proceso eleccionario como Expertas(os) en Identificación.



La Seremi Michelle Peutat destacó la relevante responsabilidad ciudadana que reviste esta semana, en la que se iniciará el proceso de elección del nuevo Presidente o Presidenta de la República, y de las y los parlamentarios que representarán a Magallanes: “El llamado que nosotros hacemos en conjunto con el Vocero de Gobierno y el Registro Civil es a revisar sus documentos de identidad, a clarificar su vigencia. Y, si no tienen el carné de identidad a la mano, poder también verificar si cuentan con un pasaporte que permitirá ejercer el voto y, por supuesto, venir a retirar las cédulas de identidad que se han solicitado y aún están en el Registro Civil”.



Asimismo, reconoció la importante labor que realiza el Servicio de Registro Civil e Identificación en cada proceso eleccionario, con funcionarios y funcionarias que estarán movilizados y desplegados en todos los recintos de votación para poder verificar identidad y despejar dudas que se presenten en los vocales de mesa y también de las personas votantes.



Esto lo corroboró Patricio Carreño, quien ratificó que el Registro Civil en cada local tendrá un experto o experta “que eventualmente pueda ser requerido de cualquier consulta en particular, en tanto quien decide quién vota es el jefe de local”. Este domingo mantendrán además un equipo funcionando en la dirección regional para el monitoreo de los centros de votación y para aquellos casos en que se requiera información adicional para los votantes. En un caso de extravío de la cédula a 24 horas de la votación señaló que en su reemplazo sólo le serviría el pasaporte vigente. Ante ello, las autoridades instaron a la comunidad a cuidar bastante los documentos en estos últimos días.



El Seremi Andro Mimica, por su parte, indicó que está todo dispuesto este domingo 16 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que toda la ciudadanía con derecho a voto (160.094 electores a nivel regional) pueda a concurrir a los 54 locales que estarán abiertos en la región de Magallanes, con mesas disponibles desde Puerto Edén hasta la Antártica. Esto, “con el despliegue que se ha caracterizado bajo estos ya cuatro años de gobierno que nos ha tocado elecciones todos los años”.



Ante cualquier consulta o duda sobre el lugar de votación, instó a informarse a través de servel.cl. Quien haya salido designado vocal de mesa y no se excusó tiene la obligatoriedad de estar durante el día de las elecciones, ya que la multa por votar es va desde 0,5 UTM hasta 1,5 UTM. “Quien esté enfermo, a más de 200 kilómetros del local de votación, que ejerza labores de cuidados o quien tenga imposibilidad de movilizarse, puede excusarse después a través del Juzgado de Policial Local cuando sea llamado en cada una de las comunas”, añadió.



¿Dónde y cuándo se puede excusar? Para poder tener un trámite más expedito, instó como primer paso realizar el trámite previo ante la comisaría virtual y con ese comprobante llegar hasta el centro de Carabineros habilitado (en Punta Arenas, Gimnasio de Operaciones de Fuerzas Especiales en Ignacio Carrera Pinto o bien las distintas comisarías en comunas).



