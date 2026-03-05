Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

​La empresa informó que tomó conocimiento del hecho a inicios de febrero y que ya realizó una denuncia ante Carabineros, poniendo antecedentes a disposición del SAG y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

fotosafaritorresdelpaine_1770212645_3825139495113698070_395622828

La empresa Ganadera Cerro Guido S.A. emitió una declaración pública tras la difusión en redes sociales de imágenes que muestran la muerte de un ejemplar de puma –al cual le retiraron toda la piel– al interior de su estancia, ubicada en la comuna de Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

A través del comunicado, la organización señaló que lamenta profundamente el hecho y que la pérdida de fauna nativa “contraviene los valores de conservación y coexistencia” que promueven en el territorio. Según indicaron, una vez que tomaron conocimiento de las imágenes a comienzos de febrero, se contactaron con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y presentaron la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, poniendo los antecedentes a disposición de la Fiscalía.

https://www.instagram.com/p/DVeku25AW41/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Desde la empresa aseguraron además que colaborarán activamente con el proceso investigativo y que mantienen una política de transparencia frente a este tipo de situaciones, reiterando que no toleran acciones que atenten contra la biodiversidad.

Ganadera Cerro Guido agregó que este incidente refuerza su trabajo conjunto con la Fundación Cerro Guido Conservación, con el objetivo de impulsar modelos de coexistencia entre la fauna silvestre y la actividad productiva en territorios de alto valor ambiental en la Patagonia.

En paralelo, organizaciones ambientales difundieron imágenes del animal faenado en redes sociales, señalando que el puma es una especie protegida en Chile y que su caza está prohibida por ley. Las autoridades deberán ahora esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

https://www.instagram.com/p/DVe-TfTEQCP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==


DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

Imagen fondo elecciones
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

fotosafaritorresdelpaine_1770212645_3825139495113698070_395622828

GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

ministraculturas

MINISTRA CAROLINA ARREDONDO INAUGURA CECREA PORVENIR Y DESTACA AVANCES CULTURALES EN MAGALLANES

saludinviernomagallanes

VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA, COVID-19 Y VRS MARCA INICIO DE CAMPAÑA DE INVIERNO 2026 EN MAGALLANES