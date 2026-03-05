GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

La empresa Ganadera Cerro Guido S.A. emitió una declaración pública tras la difusión en redes sociales de imágenes que muestran la muerte de un ejemplar de puma –al cual le retiraron toda la piel– al interior de su estancia, ubicada en la comuna de Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

A través del comunicado, la organización señaló que lamenta profundamente el hecho y que la pérdida de fauna nativa “contraviene los valores de conservación y coexistencia” que promueven en el territorio. Según indicaron, una vez que tomaron conocimiento de las imágenes a comienzos de febrero, se contactaron con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y presentaron la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, poniendo los antecedentes a disposición de la Fiscalía.





Desde la empresa aseguraron además que colaborarán activamente con el proceso investigativo y que mantienen una política de transparencia frente a este tipo de situaciones, reiterando que no toleran acciones que atenten contra la biodiversidad.

Ganadera Cerro Guido agregó que este incidente refuerza su trabajo conjunto con la Fundación Cerro Guido Conservación, con el objetivo de impulsar modelos de coexistencia entre la fauna silvestre y la actividad productiva en territorios de alto valor ambiental en la Patagonia.

En paralelo, organizaciones ambientales difundieron imágenes del animal faenado en redes sociales, señalando que el puma es una especie protegida en Chile y que su caza está prohibida por ley. Las autoridades deberán ahora esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar eventuales responsabilidades.





​

