JUAN VILLA MARTÍNEZ ASUMIÓ COMO PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

​El ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas Juan Villa Martínez asumió hoy -lunes 2 de marzo- como presidente del tribunal de alzada de Magallanes en el marco de la inauguración del año judicial 2026.



El presidente Villa asumió en propiedad el cargo en una ceremonia realizada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, instancia en la que dio a conocer los objetivos que se ha trazado para la jurisdicción que encabeza durante el presente año judicial.



“Es un gran desafío liderar el trabajo de esta Corte de Apelaciones que integro como su ministro de más reciente nombramiento. La función propiamente tal está establecida en la Constitución y el desafío, en líneas muy generales, es siempre el mismo de cumplir esa función de la manera más eficiente posible, con altos estándares de calidad, como debe ser, como lo exige de nosotros la comunidad”, indicó, tras la ceremonia el presidente Villa.



Asimismo, la autoridad judicial sostuvo que el ingreso de causas a tribunales de acrecienta constantemente “por diversas razones como el aumento de la población, fenómenos sociales, culturales, nuevas leyes que entregan funciones que no siempre van acompañadas de presupuesto como, por ejemplo, mayor dotación”. Entonces, agregó “la exigencia es abordar ese trabajo con la mayor eficiencia posible, con los recursos disponibles, humanos y materiales”.



Además, en la ceremonia juraron dos abogadas integrantes para el presente año judicial; Sintia Orelllana Yévenes y Lorena Pereira Martínez.



Con la asunción del ministro Villa Martínez como presidente del tribunal de alzada, se dio por finalizado el año judicial en que el ministro Marcos Kusanovic Antinopai ejerció dicho cargo durante 2025.

