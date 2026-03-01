Punta Arenas,
1 de marzo de 2026

CERCA DE 70 VECINOS PARTICIPARON EN JORNADA DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA DEL RSH

​ ​ Registro Social de Hogares.

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA RSH (1)

Con un balance positivo concluyó la atención especial realizada este sábado por la Municipalidad de Punta Arenas para la actualización de antecedentes e ingreso de nuevas solicitudes al Registro Social de Hogares (RSH), en dependencias de Av. Independencia 826, interior.

Durante la mañana, cerca de 70 personas acudieron a realizar trámites, principalmente jóvenes próximos a iniciar sus estudios superiores, junto a sus familias.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la convocatoria y la oportunidad de efectuar el proceso en un día no habitual. "Estamos terminando esta jornada con cerca de 70 personas atendidas, sobre todo gente joven. Lo que buscábamos era que, pronto a comenzar las clases, pudieran actualizar su registro y presentar los documentos necesarios para acceder a becas de alimentación, movilización o escolaridad. El Registro Social es el instrumento que permite acceder a los beneficios del Estado", señaló.

La autoridad comunal explicó que quienes realizaron el trámite este sábado verán reflejada su actualización alrededor del 20 de marzo, considerando que los procesos no son automáticos y operan con fechas establecidas. "Mientras antes se haga el trámite, mejor. Por eso abrimos este espacio extraordinario, especialmente pensando en quienes trabajan y no pueden acudir en la semana", agregó.

Actualmente, más de 121.500 personas en Punta Arenas cuentan con su registro vigente, lo que representa sobre el 83% de la población comunal. No obstante, el alcalde recordó que se trata de un sistema dinámico. "Si hay situaciones como pérdida de empleo, considerando que la cesantía en la ciudad ha alcanzado un 7%, cifra alta para esta época, eso puede impactar los ingresos del hogar y modificar el puntaje. Pero es necesario presentar la documentación correspondiente, como el finiquito, para que la información refleje la realidad actual", precisó Radonich.

Por su parte, la encargada comunal del RSH, Sofía Manzo, valoró la respuesta de la comunidad. "Es muy necesario realizar estas jornadas en este periodo, por el inicio de las postulaciones a becas universitarias. Tuvimos muchos jóvenes que vinieron a hacer actualizaciones, consultas y nuevos ingresos al sistema. También hubo vecinos que aprovecharon de acercarse antes de su jornada laboral", indicó.

Manzo subrayó que las actualizaciones no son inmediatas y que existen fechas establecidas para su procesamiento. "Mientras antes se realicen los trámites, mejores serán los tiempos de respuesta. El balance es bastante positivo y seguiremos atendiendo de lunes a viernes, entre 8:15 y 13:00 horas, para quienes no pudieron asistir este sábado", concluyó.

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario reiteraron el llamado a mantener la información al día, especialmente en un mes donde se concentran procesos de matrícula y postulaciones a beneficios estatales.


CERCA DE 70 VECINOS PARTICIPARON EN JORNADA DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA DEL RSH

CERCA DE 70 VECINOS PARTICIPARON EN JORNADA DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA DEL RSH

A LOS 44 Y A LOS 60: LAS DOS EDADES EN QUE EL ENVEJECIMIENTO SE ACELERA, SEGÚN ESTUDIO

casas viejas (2)

