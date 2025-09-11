1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

A contar de este 12 de septiembre cerca de 270 mil estudiantes de todo el país recibirán el Bono Logro Escolar, un aporte estatal que premia el buen rendimiento académico de alumnos y alumnas de establecimientos educacionales que formen parte del 30% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

El bono estará dividido en dos tramos: Para el primer 15% de mejor rendimiento le corresponde un bono de $82.181, mientras que para el segundo tramo, entre 15% y hasta el 30% de mejor rendimiento, el bono será de $49.310.

Ambos montos se entregarán mediante depósito bancario en la Cuenta RUT del Banco Estado, y en el caso de no ser posible el depósito, deberá cobrarse de forma presencial en las sucursales del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los receptores de pago serán las madres, padres o quien tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente, según información del grupo familiar al que pertenece, contenida en el Registro Social de Hogares vigente.

El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "este es un beneficio muy significativo para nuestro ministerio porque estamos reconociendo la preocupación del padre, la madre o cuidador, que han generado en sus hogares las condiciones para que los estudiantes cumplan con su responsabilidad y, por otro lado, estamos reconociendo la motivación personal del alumno para estudiar y obtener buenas calificaciones. En Magallanes tenemos contemplado un universo de 1.825 estudiantes, lo que significa un aporte de $120.692.264 por nuestro Gobierno".

Los requisitos para acceder a este bono no postulable son ser parte del 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población, tener una edad máxima 24 años, haber cursado entre 5° básico a 4° medio en un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación, y ser parte del 30% de mejor rendimiento de la promoción o egreso.

A contar de este 12 de septiembre, las personas podrán consultar si califican como beneficiarias de este bono en https://bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

