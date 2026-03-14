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14 de marzo de 2026

TRIBUNAL ORAL DE PUNTA ARENAS IMPLEMENTA SENTENCIAS CON RESUMEN EN LENGUAJE CLARO PARA FACILITAR ACCESO A LA JUSTICIA

​La iniciativa busca que las personas involucradas en los procesos judiciales comprendan de manera sencilla las decisiones de los tribunales, manteniendo el rigor jurídico de los fallos.

poder judicial

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas comenzó a implementar una nueva herramienta en la comunicación de sus fallos: la incorporación de un resumen de la parte resolutiva de las sentencias en lenguaje claro, con el objetivo de facilitar la comprensión de las decisiones judiciales por parte de las personas involucradas en los procesos.

La primera sentencia que incluyó este formato fue leída el viernes 6 de marzo, en un caso en que una imputada fue condenada por conducir en estado de ebriedad, tras provocar un choque y sin contar con licencia de conducir. El fallo estableció una pena de 541 días de presidio, además de una multa de 2 UTM y otras sanciones legales, aunque la pena privativa de libertad fue sustituida por reclusión nocturna.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, el magistrado Guillermo Cádiz explicó que el documento incorpora un segmento adicional que resume en términos simples las principales consecuencias del fallo. Tras comunicar la resolución formal, el juez procedió a leer el resumen destinado especialmente a quienes no manejan el lenguaje jurídico técnico.

Según señaló el propio magistrado, la experiencia permitió constatar que la persona condenada comprendía lo que se estaba explicando. “Al leer el resumen en lenguaje claro, pudimos ver directamente que la sentenciada estaba asintiendo y entendiendo lo que le estábamos explicando, que además es lo que le afecta a ella”, comentó.

Desde el tribunal indicaron que esta iniciativa se enmarca en las directrices de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que busca acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer el derecho de las personas a comprender las resoluciones judiciales. En esa línea, la jefa de unidad de causas del TOP de Punta Arenas, Maritza Romero, destacó que el objetivo es mantener el rigor jurídico de los fallos, pero incorporando herramientas que permitan que las decisiones sean entendidas por quienes participan en los procesos.


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