PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO MAGALLANES PABLO CIFUENTES CRITICA ALZA DE COMBUSTIBLES Y ACUSA GOLPE DIRECTO A LA CLASE MEDIA

El presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las recientes modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), manifestando una dura crítica al anuncio y sus efectos en la ciudadanía.

En ese contexto, señaló que “vemos como se retrocede en algo tan importante y sensible como lo es el costo de la vida, el anuncio que se hace anoche con respecto al alza de los combustibles es un tremendo golpe para las familias, para la clase media, estamos hablando de alzas de entre 370 y 580 en el caso del diésel, el alza del precio de los combustibles trae el alza de toda una cadena productiva”.

El dirigente advirtió que las consecuencias serán amplias y transversales en la economía cotidiana. “finalmente lo que va a ocurrir el jueves es que el país va a ser mas pobre, la plata va a rendir para menos cosas”, afirmó, agregando que “van a aumentar el precio del transporte, el precio de la mercadería”.

Asimismo, cuestionó la forma en que se adoptó la medida, indicando que “se nos habla de una supuesta emergencia de condiciones heredadas no obstante a ello hay una decisión del gobierno que ni siquiera quiso pasar por el congreso lo hizo mediante decreto”, lo que a su juicio refleja una manera de gobernar que calificó como arbitraria.

En esa línea, también criticó lo que considera contradicciones en la política económica del Ejecutivo. “un gobierno que llega al poder prometiendo facilitarle la vida a las personas diciendo que va a entregar mejores condiciones y estamos viendo que se toman decisiones como estas de forma arbitraria y por otro lado vemos que a las grandes empresas se les hace un disminución al impuesto corporativo”, sostuvo.

Cifuentes además cuestionó el enfoque general del gobierno frente a la situación económica, afirmando que “no se puede gobernar un país durante 4 años bajo una sensación de emergencia”.

Finalmente, profundizó en sus críticas señalando que “cuando la ciudadanía observa de que se te habla de una supuesta crisis de una situación fiscal estrecha y por otro lado a las grandes empresas a los grandes capitales del país se le reducen los impuestos y al mismo tiempo ves que los asesores de gobierno van a tener alza en sus remuneraciones, y además alzas a las bencinas y diésel, con todo el aumento de precios que eso va a significar, bueno el gobierno esta desnudado su forma de gobernar”.

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